Detrás de los escándalos luego de la muerte de Yeison Jiménez, uno de los aspectos que más marcaron su vida fue el de su origen humilde en un pueblo como Manzanares, en Caldas.

Precisamente, por eso es que vale la pena saber más de este lugar que le rindió tributo con luto durante tres días luego del fallecimiento y que prepara un nuevo homenaje con su gente.

Manzanares (Caldas) es un municipio emblemático del Eje Cafetero colombiano, reconocido principalmente por ser la cuna del aguardiente más famoso de la región y por su profunda tradición musical. Es apodado cariñosamente como la Ciudad Cordial de Colombia, título que refleja la hospitalidad de sus habitantes y su arraigo a las costumbres paisas.

La fama del municipio está intrínsecamente ligada al Aguardiente Amarillo de Manzanares. Este licor, que destaca por su color ámbar y sabor anisado suave, nació en estas tierras en 1885 y se ha convertido en un fenómeno comercial en todo el país. Su receta original es un símbolo de identidad para los caldenses, representando la tradición artesanal de las montañas andinas.

Además de su legado licorero, Manzanares es célebre por su aporte a la cultura popular. Es la tierra natal de figuras influyentes como el cantante Yeison Jiménez, quien ha llevado el nombre del municipio a escenarios internacionales. Esta conexión con la música popular y despecho atrae anualmente a miles de visitantes, especialmente durante las tradicionales Fiestas del Cordialidad, donde se celebra la herencia cafetera y artística.

El municipio también destaca por su arquitectura religiosa, con la Basílica Menor de San Antonio de Padua como eje central. Su imponente estructura es un referente del turismo religioso en el departamento.

¿Cómo llegar a Manzanares desde Manizales y desde Bogotá?

Para llegar a Manzanares, en Caldas, desde ciudades como Manizales o como Bogotá, existen rutas terrestres definidas:

el trayecto dura aproximadamente 3 horas. Se toma la vía hacia el oriente, pasando por Neira y Aranzazu, o la ruta por el sector de Petaqueros. El viaje ofrece paisajes de montaña espectaculares típicos del Eje Cafetero. Desde Bogotá: El recorrido toma entre 5 y 6 horas. Debe salir por la vía hacia Honda (Tolima), continuar hacia Mariquita y desviarse en el sector de Petaqueros para iniciar el ascenso hacia la cordillera central hasta llegar al casco urbano.

El municipio, que sobresale por su naturaleza y que tiene una notable fortaleza en el campo agropecuario, tiene tres productos que le permiten sobresalir en Colombia: plátano, café y aguacate.

Incluso, cabe recordar que el propio Yeison Jiménez exaltó en repetidas ocasiones esas raíces campesinas que le permitieron acercarse con su música a quienes lo vieron crecer en ese lugar.

En general, su economía se basa en el café y la ganadería, manteniendo viva la esencia de la colonización antioqueña y lo que llevó al artista a tener un cariño especial por los caballos.

¿Qué hacer en Manzanares, Caldas?

Manzanares ofrece una experiencia auténtica de la cultura cafetera y montañera colombiana, con diversas actividades que combinan fe, tradición y naturaleza:

Turismo religioso: el principal atractivo es la Basílica Menor de San Antonio de Padua. Esta joya arquitectónica destaca por sus vitrales y su imponente fachada, siendo un lugar de peregrinación fundamental en el oriente de Caldas.

el principal atractivo es la Basílica Menor de San Antonio de Padua. Esta joya arquitectónica destaca por sus vitrales y su imponente fachada, siendo un lugar de peregrinación fundamental en el oriente de Caldas. Ruta del Aguardiente Amarillo: como cuna del famoso licor artesanal, se pueden visitar establecimientos tradicionales para conocer la historia de esta bebida emblemática que identifica a la región en todo el país.

como cuna del famoso licor artesanal, se pueden visitar establecimientos tradicionales para conocer la historia de esta bebida emblemática que identifica a la región en todo el país. Miradores naturales: el relieve quebrado del municipio permite disfrutar de vistas panorámicas hacia la Cordillera Central. El Cerro de Guadalupe es ideal para el avistamiento de aves y la fotografía de paisajes cafeteros.

el relieve quebrado del municipio permite disfrutar de vistas panorámicas hacia la Cordillera Central. El Cerro de Guadalupe es ideal para el avistamiento de aves y la fotografía de paisajes cafeteros. Cultura Popular: disfrutar de la música de despecho en las fondas del parque principal, donde se rinde homenaje a artistas locales como Yeison Jiménez en un ambiente de bohemia tradicional.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

