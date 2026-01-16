La reacción de Pipe Bueno en redes sociales abrió el debate sobre los límites del humor, la viralidad de rumores y el respeto en momentos de duelo. El cantante de música popular respondió con dureza a un internauta que intentó relacionar una tragedia reciente con una teoría que circula desde hace años en plataformas digitales.

El episodio ocurrió tras la muerte de su colega y amigo Yeison Jiménez, un hecho que sacudió al mundo del espectáculo colombiano.

El ambiente digital se tornó tenso luego de que Pipe Bueno publicara un video expresando su dolor por el fallecimiento del llamado ‘Aventurero’, ocurrido —según informaciones difundidas por distintos medios— en un accidente aéreo.

El mensaje del artista fue recibido con miles de muestras de solidaridad, condolencias y mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento. Sin embargo, en medio de esa ola de empatía, apareció un comentario que encendió la polémica.

Un usuario escribió “Pipe #nomasfotos”, lo cual reaviva la teoría de una supuesta “maldición” que, según algunos internautas, estaría ligada a fotografías del cantante con otras figuras públicas que luego fallecieron. La reacción del intérprete caleño fue inmediata y contundente:

“¡Come m… hermano! No me jodas la vida en este momento”, respondió visiblemente molesto.

Aunque el mensaje fue eliminado poco después, ya se había difundido a través de capturas de pantalla, desatando un debate sobre el respeto, la sensibilidad y los límites del humor en contextos de pérdida.

El origen de la supuesta “maldición” de las fotos de Pipe Bueno

La teoría viral que involucra a Pipe Bueno surgió luego de la muerte de varias personalidades del espectáculo, entre ellas Darío Gómez, Jota Mario Valencia, Ómar Geles, Vicente Fernández, Martín Elías y Fabio Legarda, quien fue novio de Luisa Fernanda W, actual pareja del cantante.

Cada nueva tragedia ha sido utilizada por algunos usuarios para alimentar la narrativa, pese a que no existe sustento alguno más allá de coincidencias.

En una entrevista pasada con la emisora Los 40, Pipe Bueno ya había desestimado esa versión y la calificó como absurda. El artista explicó que, por su trayectoria y la cantidad de colegas con los que ha compartido escenario, es natural que existan fotografías con muchas figuras del medio. “Es una estupidez”, afirmó entonces, restando valor a la leyenda urbana.

“No permito que gente tonta pueda dañar mi semblante”.

Luego de la muerte de Yeison Jiménez y el resurgimiento de la teoría, Pipe Bueno volvió a pronunciarse, esta vez en diálogo con Olímpica Stéreo. Allí explicó cómo enfrenta los comentarios ofensivos y los memes que suelen proliferar en redes sociales. “No permito que gente tonta, poco educada pueda dañar mi semblante. Me toca reírme y ya, se acabó”, expresó.

El cantante también cuestionó la falta de empatía en momentos tan dolorosos. “¿Cómo puede uno, en un momento tan trágico, donde se están perdiendo vidas humanas, tener tiempo para eso?”, señaló, dejando claro que no se siente responsable de cambiar la percepción de quienes difunden ese tipo de mensajes.

Con firmeza, concluyó que prefiere mantenerse al margen de la negatividad y enfocarse en el duelo y el respeto, recordando que no todo lo que se viraliza merece atención ni respuesta.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos