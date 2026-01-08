Cali es una ciudad ideal para turistas, pero también es epicentro de ruedas de negocios, eventos y demás ocasiones especiales que hacen necesarias las recomendaciones para hospedarse.

Y es que dependiendo del tipo de turista el precio o la comodidad se vuelven cruciales a la hora de buscar hoteles u hostales que se ajusten al bolsillo y ofrezcan buenas condiciones para la estadía.

Hoteles en Cali recomendados por precio o comodidad

Estas son algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta si quiere hospedarse en la ‘Capital mundial de la salsa’:

Hotel NH Collection Boulevard del Río (4,2 en TripAdvisor): 226.457 pesos por una noche. Queda en la Avenida 2 Norte #7 – 25.

226.457 pesos por una noche. Queda en la Avenida 2 Norte #7 – 25. Hotel NH Cali Royal (4,7 en TripAdvisor): 237.684 pesos colombianos. Queda en la Carrera 100 B No. 11A – 99.

Queda en la Carrera 100 B No. 11A – 99. Hotel Quinta Norte Chipichape (4 estrellas en Booking.com): 234.660 pesos por una noche para dos adultos. Queda en

234.660 pesos por una noche para dos adultos. Queda en Sonesta Hotel Cali (4 estrellas en Booking.com): 411.440 pesos por una noche para dos adultos.

411.440 pesos por una noche para dos adultos. Casa Sileo Hotel Boutique (4 estrellas en Booking.com): 271.800 pesos por una noche para dos adultos.

¿Qué es lo más famoso de Cali?

Lo más importante de la capital del Valle del Cauca es la Feria de Cali, un evento que atrae a miles de turistas anualmente y representa una movida económica importante para la ciudad.

El evento dura 6 días y resalta elementos culturales importantes de Cali, como su música y el deporte.

¿Qué tan seguro es Cali, Colombia?

Aunque la ciudad tiene índices de inseguridad que ponen en alerta a los turistas, cuando se trata de visitarla durante sus fiestas o en eventos importantes la situación de seguridad es manejable, evitando zonas conflictivas, como las comunas o zonas marginales.

De igual forma, es importante destacar que la ciudad es más segura en las zonas con alto flujo de turistas, como el centro. Si dese visitar zonas importantes de la ciudad, como la Siloé, lo recomendable es contratar un guía turístico local.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).