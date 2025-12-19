Cuando se acerca la temporada de fin de año, el deseo de reconectar en familia se vuelve más fuerte. La pausa de diciembre y la época navideña no solo ofrecen descanso, sino una oportunidad para construir memorias, reforzar los vínculos intergeneracionales y tomarse un respiro emocional junto a todos los miembros del hogar: los abuelos, los niños… y también las mascotas. Por eso, los viajes familiares están evolucionando: ya no son solo escapadas, sino una inversión en bienestar colectivo.

Este cambio en las dinámicas familiares coincide con un auge sin precedentes del turismo en Colombia. En 2024, el país rompió récords al recibir 6,7 millones de visitantes no residentes, un crecimiento del 8,5 % frente al año anterior.

Este impulso refleja una demanda creciente por experiencias que no solo entretengan, sino que verdaderamente conecten a los viajeros, tanto entre sí como con su entorno.

En este contexto, las asistencias de viaje han reforzado sus propuestas para adaptarse a esta nueva forma de viajar. Las familias multigeneracionales ya valoran cada vez más la personalización, la seguridad y la inclusión —y eso incluye a sus mascotas. Ya no se trata solo de cubrir imprevistos, sino de acompañar a todos los miembros del hogar, humanos y peludos, desde el momento de planear el viaje hasta el regreso a casa.

“Viajar en familia en diciembre se ha convertido en un acto de autocuidado colectivo. No es solo pasar las vacaciones juntos, es garantizar que cada generación disfrute con tranquilidad y que nuestras mascotas también estén seguras y cuidadas”, afirma Luz Doris Bustamante, Country Manager de Universal Assistance en Colombia.

La compañía en asistencia para viajeros, recalca la importancia de planear con anticipación para aprovechar al máximo las vacaciones de fin de año:

Reserva temprana: diciembre suele tener alta demanda, especialmente para alojamientos pet-friendly o con facilidades para adultos mayores.

Destinos para todos: elegir lugares con actividades suaves para abuelos, juegos para niños y espacios seguros para mascotas.

Roles claros: distribuir responsabilidades (documentos, cuidado de los animales, plan diario) para que todos se involucren sin estrés. Tener el respaldo de una guardería para mascotas y soporte logístico es fundamental.

Salud como prioridad: contar con asistencia médica y veterinaria en cada paso. Universal Assistance cuenta con servicio de telemedicina 24/7 y hospitalización y una función de “Chequeo de Bienestar con IA”.

Empaque considerado: desde medicamentos hasta camas portátiles para mascotas, pensando en la comodidad de todos.

Tiempo para descansar: en un viaje intergeneracional no siempre se viaja o explora juntos. Reservar momentos para desconectarse puede preservar el La oferta de Universal Assistance para esta temporada incluye:

Apoyo digital: usar apps con asistencia, mapas y recomendaciones personalizadas para hacer el viaje más fluido y seguro. La appa de Universal tiene integrada la función Travel Tips con Chat GPT para recibir recomendaciones personalizadas del destino a visitar, alertas en caso de incidencias y mucho más. La app también incluye un servicio “VIP Delay” para esperar en salas más cómodas durante demoras, pensado para quienes viajan en grupo.

“Entendemos que la experiencia debe ser fluida y sin contratiempos”, concluye Bustamante. “Por eso, Universal Assistance evoluciona para acompañar a todos los integrantes del hogar, sin importar cuántas patas tenga tu compañero de viaje”.

