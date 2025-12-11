Con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos, Cartagena se prepara para recibir ‘105 Ciudad Heroica’, un espectáculo artístico y cultural que transformará la historia de la ciudad en una experiencia inmersiva capaz de generar un impacto directo en la economía, el turismo y el empleo local.

El proyecto, liderado por Alejandro Prieto Arbeláez, ingeniero y productor ejecutivo cartagenero, representa una de las mayores apuestas de entretenimiento y desarrollo cultural en la región. Se estima que el espectáculo dejará a la ciudad alrededor de 10.000 millones de pesos anuales, con costos operativos cercanos a los 5.000 millones de pesos y un EBITDA proyectado del 50%, consolidándose como un modelo de gestión cultural sostenible e innovador para la ciudad.

Serán más de 100 empleos directos e indirectos los que se van a producir gracias al proyecto, que contará con más de 40 artistas cartageneros en escena. Cada semana, el espectáculo ofrecerá una experiencia que combina teatro, danza, música, arte circense y narrativas audiovisuales, rindiendo homenaje a la historia y la identidad de la ‘Ciudad Heroica’.

Con una proyección estimada de 2.800 asistentes mensuales y la posibilidad de duplicar las presentaciones y público en el próximo semestre, ‘105 Ciudad Heroica’ apunta a consolidarse como un motor de crecimiento cultural y económico para Cartagena.

“‘105 Ciudad Heroica’ es una experiencia que une lo mejor del talento local con una visión global. Es un tributo a Cartagena y una oportunidad real para fortalecer su economía a través de la cultura, el arte y el turismo sostenible”, asegura Alejandro Prieto, productor ejecutivo del proyecto.

El impacto económico del espectáculo también beneficiará a la ciudad y al país. Se estima que generará aproximadamente 1.800 millones de pesos anuales en aportes al Ministerio de Cultura, a la Nación y a Cartagena, además de dinamizar los sectores gastronómico, hotelero, comercial y de transporte, reforzando la cadena de valor del turismo cultural.

“Queremos que Cartagena sea reconocida no solo por su historia, sino como un destino artístico y cultural de talla mundial. Este proyecto es un paso decisivo para diversificar su oferta turística y atraer visitantes extranjeros que buscan experiencias culturales auténticas”, concluye Prieto.

‘105 Ciudad Heroica’ se consolida así como un referente de entretenimiento cultural en Colombia y Latinoamérica, al combinar arte, tecnología y sostenibilidad en una puesta en escena de alto nivel. Su carácter itinerante y su enfoque en la identidad local le otorgan a Cartagena un nuevo valor agregado, reforzando su posicionamiento como una ciudad vibrante, creativa y resiliente.

