Las declaraciones de Jhonny Rivera se convirtieron en uno de los mensajes más comentados tras la polémica causada por el homenaje a Yeison Jiménez, llevado a cabo en el Movistar Arena de Bogotá junto a amigos cercanos del fallecido cantante.

El pronunciamiento del intérprete pereirano surgió luego del fuerte cuestionamiento que hizo Giovanny Ayala, quien expresó su inconformidad por la forma en que se llevó a cabo el tributo a Jiménez en el Movistar Arena.

A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera optó por un tono conciliador y reflexivo, dejando claro que, aunque existen diferencias de opinión, estas deben abordarse desde el respeto.

“Todo es respetable, todos los puntos de vista son respetables. Yo tengo que respetar lo que opine el otro y que él respete lo que yo opine, porque si no nos vamos a volver locos todos con esta opinadera”, manifestó el artista, haciendo un llamado a la calma en medio de la controversia.

Rivera también aprovechó el momento para expresar su preocupación por el clima de confrontación constante que se vive en el país.

“A veces me da pesar ver el país bien polarizado, no solo por el tema político, sino por esa peleadera de todo el mundo. Bajémosle a la peleadera, dejemos el mal genio, porque nos enojamos por todo, por cualquier cosa”, señaló el artista, luego de las criticas que desataron los comentarios de Giovanny Ayala.

Según el cantante, este tipo de discusiones se intensifican en redes sociales, donde muchas veces se opina sin medir el impacto emocional de las palabras.

En un tono más íntimo, Jhonny Rivera habló del impacto que ha tenido la muerte de Yeison Jiménez en el gremio musical y en sus seguidores. Aclaró que, aunque no era familiar del artista, sí era su amigo, y que el dolor ha sido colectivo.

“Todos estamos choqueados. Muchos de ustedes, los seguidores, también lo están. Creo que esta es la tragedia más grande que hemos tenido a nivel musical en muchos años”, afirmó.

Comparó el hecho con otras pérdidas importantes, como las de Darío Gómez y Martín Elías, señalando que, aunque también fueron muertes dolorosas, el nivel de popularidad y el momento que atravesaba Yeison hacen que su partida haya golpeado con más fuerza al país.

Finalmente, Rivera explicó por qué decidió pausar algunos proyectos, incluido un lanzamiento musical con Jhon Alex Castaño. “No es prudente seguir como si nada hubiera pasado. La vida sigue, sí, pero uno tiene el corazón arrugadito”, expresó. También defendió que las redes estén llenas de contenido en memoria de Yeison Jiménez, afirmando que es natural rendir homenaje cuando el dolor aún está tan presente.

