Jhonny Rivera sostenía una bonita amistad con Yeison Jiménez y, según Rivera, el primer encuentro ocurrió durante una presentación en la cárcel de Manizales, un espacio donde ambos coincidieron cantando y compartiendo su interés por la música.

Por esta razón, luego del accidente aéreo que cobró la vida del ‘Aventurero’, Rivera no ha dejado de reaccionar frente a lo ocurrido. En un principio, a través de una publicación de Instagram mostró su dolor el mismo día del accidente.

“Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho. Hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar. Siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa, tu familia y por todo tu equipo. El vacío es enorme, no hay palabras”, escribió Rivera.

Jhonny Rivera dijo que es un error siempre hablar de la muerte

En una de sus últimas historias de Instagram, se volvió a referir a la muerte de Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, y respondió a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores: “¿Cómo se imagina su funeral? Dios quiera que no sea pronto”.

Durante sus declaraciones, el artista comentó que Jiménez solía hablar con frecuencia sobre la muerte y mencionaba sueños relacionados con accidentes aéreos y que, de una u otra manera, eso siempre deriva en situaciones negativas.

“Yo digo que uno puede atraer lo bueno y lo malo, entonces uno no puede hablar tanto sobre la muerte porque inconscientemente uno empieza a atraerlo. Yeison hablaba mucho de la muerte… No quiero decir que esa haya sido la causa, pero mi pensamiento es que uno, en lo posible, no debe hablar de las cosas negativas. La mente es capaz de cosas muy poderosas”, indicó.

Por otra parte, el cantante confirmó su participación en el homenaje programado en el Movistar Arena de Bogotá, donde colegas, amigos y fanáticos rendirán tributo a Jiménez. Para Rivera, este encuentro representa una oportunidad para despedirlo con respeto y para reconocer la huella que dejó en la música y en quienes compartieron escenarios y experiencias con él.

