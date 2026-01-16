El cantante de música popular Giovanny Ayala volvió a pronunciarse públicamente para aclarar el sentido de sus declaraciones luego de la polémica causada por un video suyo que se viralizó en redes sociales, en el que cuestionó lo ocurrido durante el homenaje a Yeison Jiménez.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Giovanny Ayala dice por qué no fue al homenaje a Yeison Jiménez: “No quise caer en la trampa”)

El artista fue enfático en señalar que nunca criticó el tributo ni la despedida que se le rindió al fallecido cantante, sino ciertas actitudes y comportamientos de algunos colegas durante el evento.

A través de un nuevo video difundido en sus plataformas digitales, Ayala explicó con mayor detalle su postura.

Lee También

“Yo no estoy criticando el merecido homenaje ni la despedida de Yeison Jiménez, jamás, jamás”, afirmó, dejando claro que respeta profundamente la memoria del artista y el cariño que despertó entre sus amigos y seguidores.

Sin embargo, precisó que su inconformidad estuvo dirigida a la conducta de algunas personas que asistieron al acto. “Lo que estoy criticando es la actitud de mis compañeros, esa recocha y esa borrachera con la que llegaron algunos”, señaló.

El cantante reconoció que él mismo estuvo presente en el lugar y admitió que también se encontraba tomando licor, pero subrayó que existen momentos y contextos para cada cosa.

“Hay momentos para disfrutar, pero ese no era el momento”, reiteró. Según Ayala, se trataba de una despedida solemne para alguien que había partido, no de una celebración ni de un cumpleaños. “Era alguien que se fue de este mundo, que se fue al cielo, y eso ameritaba otra actitud”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EMFUROR | RESPALDO (@emfuror_)

En su mensaje, Giovanny Ayala insistió en que su crítica no fue generalizada. “No eran todos, no todos. Es la actitud de uno que otro colega, ellos saben quiénes fueron”, aclaró, tratando de bajar el tono de la controversia y evitando señalar directamente a personas específicas.

Aun así, sostuvo que como artistas y figuras públicas tienen una responsabilidad frente al ejemplo que dan, especialmente en momentos tan sensibles.

¿Qué le dijo Giovanny Ayala a los artistas que le hicieron homenaje a Yeison Jiménez?

Estas aclaraciones surgieron luego de que se viralizara el video original en el que Ayala utilizó una metáfora que muchos interpretaron como una burla al homenaje que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá. En ese clip, el cantante relató:

“Un amigo ayer me dijo que había llegado el circo a Bogotá. Yo soy muy amante del circo, admiro a los trapecistas, los payasos, los motociclistas, todo lo que lleva alegría y familia. Entonces me puse a averiguar dónde estaba el circo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olímpica Stereo Bogotá 105.9 fm (@olimpicabogota)

Luego añadió, con tono irónico: “Cuando me moví hasta la arena, dije: ‘¿Cómo? ¿Me moví hasta la arena?’ Y sí, allá estaba el circo, el que yo no quise ir. Pasaron muchas cosas desagradables. La gente iba a tomarse la foto, pero si no estaba el quinceañero, si no estaba el protagonista, ¿uno a qué va?”, comentario que desató una ola de reacciones encontradas en redes sociales.

Luego de la controversia, Ayala aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y reiteró que su intención nunca fue faltar al respeto a Yeison Jiménez ni a su legado musical, ni mucho menos al homenaje.

Por el contrario, afirmó que su llamado busca invitar a la reflexión sobre el respeto, la prudencia y la coherencia en actos de despedida, especialmente cuando se trata de una figura tan querida y de una pérdida que aún mantiene al gremio musical y al país en estado de conmoción.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.