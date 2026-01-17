Durante una conversación emotiva en un episodio del programa ‘Día a día’, de Caracol Televisión, Ciro Quiñónez recordó un momento vivido con la familia del cantante Yeison Jiménez, en el que Thaliana, una de las hijas del fallecido, le expresó palabras que lo marcaron profundamente.

Según relató el artista, la menor se acercó a él en medio de una charla personal y, con una sinceridad impactante, le dio un mensaje para tranquilizarlo y aseguró que su padre “no sufrió”.

“No llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo y él no quiere que lloremos”, aseguró la menor, de acuerdo con lo declarado por Quiñónez al canal.

De acuerdo con Quiñónez, las palabras de la niña fueron dichas sin filtros, pero con una madurez y fortaleza que lo sorprendió. Asimismo, hizo referencia a las palabras que la niña le dedicó a su padre en el homenaje en el Movistar Arena.

El cantante aseguró que ese momento lo dejó sin palabras y lo llevó a una profunda reflexión sobre la fortaleza emocional que pueden mostrar los niños en contextos complejos.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez y cuántos hijos tuvo con el artista?

Se trata de Sonia Restrepo, quien siempre se mantuvo alejada del mundo de la farándula. Personas cercanas al cantante coinciden en que solía dar prioridad a su familia y procuraba compensar las ausencias propias de su trabajo con detalles significativos y tiempo de calidad en casa.

Sonia Restrepo optó por conservar un perfil discreto frente a la exposición pública del artista. Aunque evitó la atención de los medios de entretenimiento, permaneció a su lado durante gran parte de su trayectoria musical, brindándole apoyo en decisiones familiares y acompañándolo en momentos importantes lejos de los escenarios. Su vínculo se distinguió por la estabilidad y el compromiso mutuo, una característica poco común en el mundo del espectáculo.

Su núcleo familiar gira en torno a sus tres hijos. Camila, hija de Sonia de una relación anterior; Thaliana, quien fue recordada en distintos homenajes y mensajes luego del fallecimiento de su padre, destacándose por expresar públicamente su amor y tristeza frente a miles de seguidores; y Santiago, el menor de la familia, que todavía no alcanza los dos años de edad.

Más allá de su papel como esposa del cantante, Restrepo se consolidó como una madre dedicada y responsable del cuidado del hogar. En diferentes etapas, asumió la organización de encuentros familiares y dio prioridad a la educación y bienestar de sus hijos, convirtiéndose en un apoyo clave para mantener el equilibrio entre la vida personal y la carrera artística de Jiménez.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

