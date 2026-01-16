Lejos del escándalo después del homenaje a Yeison Jiménez, una impensada situación quedó sobre la mesa debido a un declaración que ofreció Mhoni Vidente sobre el deceso del artista.

En un breve video publicado desde su cuenta de YouTube, la reconocida mujer se refirió al accidente del cantante de música popular colombiano que debido a ese hecho falleció a sus 34 años y habló de brujería contra él.

La vidente salió al paso sobre el siniestro aéreo del pasado 10 de enero de 2026 en Boyacá al señalar las supuestas razones que desembocaron en lo que se convirtió en una fatalidad para el artista y cinco personas más.

“La carta del Diablo me dice que fue una brujería muy bien hecha por parte de una mujer”, aseguró Mhoni Vidente en una aparición en la que sorprendió sobre un tema de interés general en Colombia.

De hecho, ella remarcó los denominados sueños premonitorios de Jiménez como parte de una afirmación en la que planteó un escenario que hasta ahora no había sido contemplado en la opinión pública.

“Él lo presentía, que lo soñaba, que lo comentaba. La visión que tengo es una brujería muy bien hecha desde hace un año atrás”, aseguró, al recordar las declaraciones del caldense sobre las imágenes que tenía al dormir sobre su muerte en un accidente aéreo.

Incluso, la reconocida vidente a nivel internacional exaltó las cualidades humanas del ídolo de la música popular, aunque apuntó a supuestas energías negativas y envidias en todo ese contexto artístico.

“Este muchacho no era mala persona, simplemente pecó de confiado, debió haber pedido ayuda espiritual”, aseveró Mhoni Vidente, en una aparición que pone una nueva carta sobre la mesa.

Esta afirmación no pasa desapercibida si se tiene en cuenta que hace unos años surgió una información en la que se divulgó que a Yeison Jiménez le estarían haciendo brujería, aunque para ese momento el asunto no tomó mayor vuelo.

De igual manera, el tema tiene otro interés aparte debido al grado de acierto que ha tenido la mencionada vidente a nivel internacional con otros casos de celebridades y figuras de alto nivel.

¿Qué predicciones acertó Mhoni Vidente a nivel internacional?

Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas en el ámbito de la astrología y el esoterismo, ganando relevancia internacional por la supuesta precisión de sus vaticinios en eventos globales de gran impacto. A lo largo de los últimos años, sus seguidores y diversos medios de comunicación han destacado varios episodios donde sus palabras parecieron anticiparse a la realidad.

Entre los aciertos más comentados a nivel internacional se encuentran los siguientes eventos clave:

Fenómenos geológicos en Japón: Mhoni Vidente advirtió sobre la fuerte actividad sísmica en el cinturón de fuego. Sus predicciones coincidieron con los terremotos de gran magnitud que afectaron a Japón a inicios de 2024, alertando sobre movimientos telúricos superiores a los 7 grados.

Mhoni Vidente advirtió sobre la fuerte actividad sísmica en el cinturón de fuego. Sus predicciones coincidieron con los terremotos de gran magnitud que afectaron a Japón a inicios de 2024, alertando sobre movimientos telúricos superiores a los 7 grados. Conflictos geopolíticos: ha mencionado periodos de tensión social en países de América Latina y Europa, coincidiendo con estallidos sociales o cambios de gobierno drásticos que han reconfigurado el mapa político de la región. El más reciente tuvo que ver con Nicolás Maduro.

ha mencionado periodos de tensión social en países de América Latina y Europa, coincidiendo con estallidos sociales o cambios de gobierno drásticos que han reconfigurado el mapa político de la región. El más reciente tuvo que ver con Nicolás Maduro. Cambios en el Vaticano: la vidente anticipó movimientos importantes dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Sus menciones sobre la salud de figuras prominentes y cambios administrativos en la Santa Sede han resonado con los procesos de reforma que el Papa Francisco ha liderado recientemente.

la vidente anticipó movimientos importantes dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Sus menciones sobre la salud de figuras prominentes y cambios administrativos en la Santa Sede han resonado con los procesos de reforma que el Papa Francisco ha liderado recientemente. Clima Extremo y Huracanes: ha sido recurrente en predecir temporadas de huracanes inusualmente activas en el Atlántico y el Caribe. Su capacidad para señalar el fortalecimiento de tormentas antes de que los servicios meteorológicos emitan alertas oficiales ha sorprendido a su audiencia en México y Estados Unidos.

Es fundamental recordar que estas predicciones se basan en interpretaciones esotéricas y no cuentan con respaldo científico. Sin embargo, su influencia en redes sociales sigue siendo masiva.

