En la mañana del 16 de octubre, el reconocido humorista colombiano Hassam emitió un comunicado oficial a través de su equipo de representación para aclarar los rumores sobre su estado de salud, que habían provocado preocupación entre sus seguidores en los últimos días.

El mensaje, difundido por sus redes sociales, detallaba que Hassam se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica, pero que su condición es estable.

Con esta declaración, el comediante buscó tranquilizar a sus fans, quienes no habían dejado de enviar mensajes de cariño y preocupación. La noticia llegó en medio de la incertidumbre sobre su ausencia en programas y presentaciones recientes, lo que había despertado especulaciones sobre posibles complicaciones de salud.

Foto de Hassam en el hospital dejó tranquilos a seguidores

Sin embargo, apenas unas horas después, el humorista decidió romper el silencio de manera directa y personal con sus seguidores. Hassam publicó una fotografía desde su habitación del hospital, recostado en la camilla con una pantaloneta negra y conectado a cables médicos, mostrando una actitud positiva.

Con su mano izquierda levantada y el pulgar hacia arriba, acompañado del mensaje “¡Hey! Seguimos vivos”, logró transmitir tranquilidad y humor, características que lo han convertido en uno de los comediantes más queridos de Colombia.

Esta imagen rápidamente se volvió viral, recibiendo cientos de comentarios de fans, colegas y amigos que celebraron su fortaleza y actitud frente a la adversidad.

Muchos destacaron la capacidad del artista de mantener el optimismo, incluso en medio de un tratamiento médico complejo. La publicación no solo confirma que su salud está bajo control, sino que también refuerza la cercanía que Hassam mantiene con su público, que lo ha acompañado en sus diferentes etapas de vida y carrera.

Hassam, conocido por personajes emblemáticos como ‘Rogelio Pataquiva’ y ‘Proculo Rico‘, ha demostrado en varias ocasiones su resiliencia y buen humor frente a los desafíos. La combinación de su talento, carisma y transparencia sobre su enfermedad ha creado una relación muy cercana con sus seguidores, quienes ahora esperan ansiosos la próxima actualización oficial sobre su estado de salud.

Por el momento, el mensaje es claro: Hassam está estable, siendo monitoreado por profesionales y mantiene su espíritu optimista. La foto publicada hoy refleja no solo un parte de tranquilidad para sus fans, sino también la personalidad alegre y resiliente que ha caracterizado al comediante a lo largo de su carrera.

