Durante una conversación con la emisora Radio Uno, el comediante colombiano Hassam relató uno de los episodios más dolorosos de su vida personal, protagonizado por su propio tío, Freddy. Según contó, el hecho ocurrió hace más de una década, pero todavía lo recuerda con claridad por la manera en que afectó su confianza y sus relaciones familiares.

Hassam explicó que todo comenzó cuando su tío le pidió ayuda económica en un momento de dificultad. “Me dijo: ‘estoy en la inmunda, présteme plata’. Yo detesto prestar plata. Le dije: ‘Venda un ‘show’ mío, venda un ‘show’, yo le regalo el ‘show’. Si le va bien, me da algo, si no, todo bien’”, narró el humorista, asegurando que lo hizo con la intención de darle una oportunidad legítima de trabajo.

El tío aceptó la propuesta y, según el relato del comediante, consiguió vender el espectáculo y obtener ganancias. Para lograrlo, se presentó ante empresarios con una historia convincente: “Yo le tengo el ‘show’ de Hassam, soy primo del man, soy el tío”. Con ese argumento, logró que el dueño del reconocido escenario ‘Downtown’ le comprara diez fechas.

“Eso fue un negociazo y empezó a darse cuenta de que sí podía facturar”, recordó Hassam. Sin embargo, el asunto tomó un giro inesperado cuando Freddy decidió asociarse con dos amigos: Javier Domingo Sepúlveda y un hombre de apellido Cerquera. “Mi tío prefirió a estos dos muchachos que a su familia”, lamentó el comediante.

El fraude salió a la luz cuando Hassam recibió un mensaje en redes sociales de una mujer que se identificó como una de las víctimas.

“Hassam, hágame un favor. Mire, es que nosotros intentamos montar un ‘show’ suyo con Javier Domingo Sepúlveda y otro señor que se llama Freddy, y que dice que es su tío”, le escribió la afectada.

Según la mujer, habían pagado cinco millones de pesos por una función que nunca se llevó a cabo. Lo más grave es que algunos asistentes habían recurrido a préstamos informales para conseguir ese dinero. “Se habían embalado con un gota a gota para sacar esos cinco millones de pesos prestados”, explicó Hassam, dejando ver la magnitud del perjuicio.

La denunciante también aseguró que no era la primera vez que Freddy cometía este tipo de actos. “Además, no somos los primeros, porque una señora le dio plata hace como un año. Esa señora se murió y usted no le pagó”, afirmó la mujer, de acuerdo con lo contado por el humorista.

En busca de respuestas, Hassam decidió enfrentar directamente a uno de los implicados.

“Me voy pa’l barrio, al negocio, tienen una pañalera. Le hago la cacería al muchacho Javier (…) Le pregunté: ‘¿Qué hubo, la plata?’, y me respondió: ‘¿Cuál plata? ¿A mí cuándo me dieron plata?’”, relató.

Pese a las evidencias y los testimonios, Hassam confesó que no emprendió acciones legales. “Me asesoré y aquí es donde viene lo peor (…) como no hay un papel firmado, no hay algo que demuestre que realmente le dieron la plata”, explicó, reconociendo que esa falta de respaldo jurídico le impidió avanzar con una denuncia formal.

Este episodio dejó una huella profunda en la vida del comediante, no solo por la traición familiar, sino también por el impacto en su círculo cercano. “Yo soy muy distanciado de mi familia por evitar cosas. Y pues, principalmente, me la paso con mis dos hijas, yo con eso tengo y me sobra y me basta”, concluyó, dejando claro que hoy prefiere mantener relaciones reducidas y enfocarse en lo más importante para él: sus hijas y su trabajo.

La historia de Hassam es un recordatorio de que la confianza, incluso dentro de la familia, puede ser quebrantada, y que los abusos de ese tipo no solo dejan pérdidas económicas, sino también heridas emocionales que tardan en sanar.

