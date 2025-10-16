En las últimas horas, crece la preocupación entre los seguidores del reconocido comediante colombiano Hassam, luego de que se confirmara su ausencia en el programa digital ‘Qué hay pa’ dañar’, una producción de RCN en la que comparte set con Johana Velandia, la humorista que recientemente tuvo una polémica con Jeringa, y con Valentina Taguado, exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’.

El comediante, cuyo nombre real es Gerly Hassam Gómez Parra, no apareció en las más recientes emisiones del espacio, lo que despertó todo tipo de rumores sobre una posible salida del proyecto o una complicación médica.

Ante la ola de comentarios y mensajes de preocupación, su equipo de representación emitió un comunicado oficial aclarando la situación y brindando un parte de tranquilidad a sus seguidores.

“Queremos informar a los medios de comunicación, seguidores y al público en general que Hassam se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica. Afortunadamente, su estado de salud es estable y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva”, indicó el comunicado difundido a través de sus redes oficiales.

En el mismo mensaje, la agencia agradeció las múltiples muestras de cariño y apoyo que el artista ha recibido desde que se conoció la noticia. “Agradecemos profundamente las muestras de afecto, los mensajes de solidaridad y el respeto por su privacidad y la de su familia mientras continúa en recuperación”, agregó el texto.

El comunicado también señaló que en los próximos días se emitirá una nueva actualización sobre su estado de salud y evolución médica, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del humorista, quien ha sido muy abierto en el pasado sobre su lucha contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer que le fue diagnosticado en 2019.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para el querido comediante. Colegas, amigos y fanáticos enviaron palabras de ánimo deseándole una pronta recuperación. “¡Dios lo bendiga, Hassam, y le permita regresar pronto a casa!”, escribió uno de sus seguidores. Otro mensaje destacaba: “Te quiero, corazón lindo. Espero que te recuperes pronto, siempre te llevo en mi corazón. Muchas bendiciones, campeón”.

Incluso algunos fanáticos que también enfrentan problemas de salud se sintieron identificados con su situación. “Que Dios te cuide… los mielomitas tenemos que cuidarnos. Yo, por ejemplo, de una gripe pasé a neumonía, así que por favor cuídate mucho. Todo mi cariño para ti”, expresó una de sus admiradoras.

Por ahora, se desconoce el diagnóstico exacto que llevó a Hassam a ser hospitalizado, pero su equipo insiste en que la situación está bajo control y que el artista se encuentra en buenas manos.

¿Quién es Hassam?

Hassam, uno de los humoristas más queridos del país, es recordado por personajes como Rogelio Pataquiva y Proculo Rico, ha demostrado en múltiples ocasiones su fortaleza y buen humor incluso en los momentos más difíciles. Sus seguidores esperan verlo pronto de regreso en los escenarios y en el programa Qué hay pa’ dañar, con la energía y alegría que siempre lo han caracterizado.

