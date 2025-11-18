Camilo Pardo es uno de los humoristas más reconocidos en Colombia, pues por su paso en ‘Con ánimo de ofender’ y recientemente en ‘F*cks news’ ha llamado la atención por su estilo de comedia, en el que se muestra despreocupado e incluso algunas veces ofensivo.

Sin embargo, fuera de las tarimas ha buscado otras actividades que lo hagan feliz, como volar un avión, por ejemplo, pues en los últimos meses se ha dedicado a aprender a ser piloto y ya lo están soltando cada vez más, al punto de que ya hace algunos vuelos solo.

Recientemente compartió un video en el que mostró varios recorridos de práctica que tuvo en medio de su formación, pero en el último día, cuando le quedaba poco para terminar, vivió una situación bastante preocupante, pero que supo manejar con mucha calma.

Cuando estaba volando hacia uno de sus últimos destinos, notó que algo con el avión no estaba bien, pues todo indicaba que el alternador no estaba funcionando correctamente. De inmediato comenzó con un plan para tratar de reiniciarlo para seguir su camino, pero no fue posible.

“No funciona, ya hice todo el proceso y sigue marcando cero y está en off”, comentó Camilo, así que su capitán le dijo que tenía que regresar lo más pronto posible: “Apague todas las luces. No encienda la luz de aterrizaje, apague todas las luces de navegación”.

Ante esto, tuvo que llamar a Neiva, su sitio de origen, para pedir permiso para aterrizar de emergencia, por lo que le aprobaron la solicitud y pudo regresar, para su fortuna, sano y salvo.

Este es el video:

Algo que llamó mucho la atención fue la forma en la que el humorista manejó la situación, pues se le vio muy tranquilo y controlado, por lo que pudo tomar las mejores decisiones y volver sin ningún tipo de problema.

Allí revisaron la avioneta y se determinó que sí tenía un problema, pero fue resuelto fácil y pudo hacer una hora de vuelo más, que lo acerca a su objetivo de convertirse en piloto privado.

