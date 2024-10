Camilo Pardo, conocido como ‘El mago’ se ha hecho viral en múltiples ocasiones por sacarle chiste a sucesos trágicos del acontecer nacional. Como la muerte de la DJ Valentina Trespalacios y recientemente la del cantante Liam Payne. Sus comentarios en redes sociales desatan carcajadas entre sus adeptos y la ira entre quienes creen que sus apreciaciones son insensibles y no tienen nada de chistosas.

En entrevista con Diva Rebeca para su canal de YouTube, el humorista habló abiertamente de su vida personal y explicó las razones por las cuales dice lo que dice. Contó cómo todo depende de los ojos del público y de cómo se acerquen a su humor.

(Vea también: “Me encañonaron”: Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, habló sobre el día que casi muere)

Y es que muchos de los comentarios fuertes del ‘mago’ pasan encima de las tragedias, pero para él ese es el plus y es la razón de su trabajo.

Lee También

Camilo también se refirió a su vida personal y cómo lo ha afectado ser tan incómodo. “Yo veo una tragedia y no me duele tanto porque mi mente está pensando de una vez dónde está el chiste. Todo me da risa en eventos como los velorios. Ya me he dedicado tanto a tratar de encontrarle chiste a lo que no es chistoso. El trabajo de un comediante es sacarle chiste a lo que no es chistoso. Ahí está la magia, lo entretenido de la comedia. Se muere alguien y pienso enseguida dónde está el detalle que lo hace chistoso”, confesó Pardo.