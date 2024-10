Desde que salió en la edición del año 2023 del concurso ‘MasterChef Celebrity Colombia’, el paisa Adrián Parada ha tenido un despegue impresionante en su carrera en los medios, tal como pasó con sus grandes amigos y colegas Frank Martínez y Mauricio ‘Chicho Arias’. Por eso mismo, desde el Canal RCN lo han seguido contratando para nuevos proyectos y programas.

Pues recientemente el comediante fue elegido para sacar un contenido especial para una reconocida marca de alimentos y tenía que grabar y cocinar con la presentadora Ana Karina Soto en el set del programa ‘Buen Día Colombia’ en las instalaciones del canal ya mencionado. Sin embargo, tanto en la grabación, como en una de sus historias de Instagram, el comediante se equivocó con el nombre del programa matutino y se llevó sus buenos regaños.

En la historia que publicó Parada en su cuenta de Instagram empezó a contar la embarrada que cometió mientras estaba grabando junto a Ana Karina Soto, que fue la que le pegó su vaciadón:

“Acabo de decir un nombre que no debía decir y me acabaron de regañar, casi me pegan”.