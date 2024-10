Continúan las reacciones a la muerte del cantante británico Liam Payne, quien falleció en extrañas circunstancias. De esta manera, entre los mensajes, en su mayoría de condolencia, destaca una publicación del comediante colombiano Camilo Pardo.

‘El Mago’ fiel de su estilo desparpajado, se manifestó sobre los hechos que incluso provocaron una velatón en Bogotá en homenaje al artista.

Pardo quiso aprovechar el nombre de la banda One Direction a la que perteneció Payne para hacer una especie de chiste.

Cuando caes por una ventana solo vas en One Direction. — Camilo Pardo Mago (@CamiloPMagia) October 16, 2024

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales a trino de Camilo Pardo?

Desde luego, los internautas no se aguantaron las ganas de responder a la publicación que para algunos se trató de una falta de respeto.

“Por favor”. Yo me río mucho con ustedes, muchachos, pero en esta oportunidad no. No ha pasado ni una hora desde que salió la noticia, no sean insensibles”, indicó una usuaria.

En otro comentario le refieren a Pardo que lo que plasmó no es para nada cómico: “Dicen que el humor es la tragedia más el tiempo”. Sin la perspectiva que da el tiempo, definitivamente esto no es chistoso”, se lee en X.

