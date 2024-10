El caso de Liam Payne ha conmocionado a fanáticos de todo el mundo. Muchos que crecieron con su música se han pronunciado en redes sociales y han publicado varias fotos y mensajes enviando fuerza a su familia.

Cada vez se conocen más detalles del hecho y según varios testigos, el cantante se encontraba alterado bajo sustancias.

Última fanática que vio a Liam Payne con vida

Una usuaria en TikTok llamada Carolina compartió su experiencia horas antes de que se conociera la fatídica noticia. Según contó en el video, ese día se dirigió al hotel CasaSur, donde se estaba hospedando el cantante estadounidense, y por casualidad se dio cuenta de que él estaba sentado detrás de ella

Ante la evidente emoción de la argentina, Payne le preguntó si quería una foto, a lo que ella respondió que sí:

“Estaba superborracho, estaba drogado. El día más feliz de mi vida ahora es el más triste. Cuando lo vi me sonrió y cantó, quizá fui una de las últimas personas que lo escuchó cantar. Estoy destruida, no puedo creerlo. ¿Entienden que tengo su perfume encima todavía? Me parece una locura”.



Cientos de usuarios reaccionaron a la historia, sobre todo porque la chica del video lucía muy afectada por lo que estaba pasando, asegurando que a pesar de que sabía que era un famoso que ni sabía de su existencia, no podía creer que las cosas podían cambiar en tan poco tiempo.

Hasta el momento, pocos cantantes se han pronunciado por la repentina muerte del artista.

