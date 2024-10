En las últimas horas, medios argentinos confirmaron el fallecimiento de Payne en un hotel de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, el medio estadounidense TMZ dio detalles sobre cómo quedó el cuarto del cantante en un lujoso hotel de la capital argentina.

Ese portal reveló que empleados del hotel dan cuenta de un comportamiento errático del cantante, quien estaba de gira en esa ciudad.

Asimismo, en ese medio publicaron escabrosas imágenes de cómo quedó la habitación del artista (totalmente destruida). Esas imágenes de TMZ también muestran una parte del brazo de Payne, sobre el suelo y aparentemente cuando ya estaba sin vida.

“Destrozó su portátil y estaba actuando de manera errática”, agregó TMZ sobre las últimas horas del artista en su hotel ubicado en la lujosa zona de Palermo, en Buenos Aires.

Los reportes oficiales dan cuenta de lo delicado del estado en el que Payne fue hallado sin vida en el hotel bonaerense. El Sistema de Atención Médica de Emergencia de Argentina (Same) agregó cómo fue el despliegue de las autoridades ante el hecho.

“A las 17:11 arribó un equipo de cercanía del Same que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos de que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, apuntó el Same en diálogo con TN.

