El Super Bowl 2026 no solo será el evento deportivo más importante del año, sino también uno de los mayores espectáculos culturales del planeta. Este domingo 8 de febrero, millones de personas en todo el mundo estarán pendientes del Super Bowl LX, en el que se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, dos de las franquicias más emblemáticas de la NFL, en un partido que definirá al nuevo campeón del fútbol americano profesional.

Como es tradición, el juego no solo concentra la atención por lo que ocurre en el emparrillado, sino también por el show de medio tiempo, un espacio que se ha convertido en una vitrina global para la música, el entretenimiento y la cultura pop. En 2026, esa vitrina tendrá un protagonista histórico: Bad Bunny, quien será el artista principal del Halftime Show del Super Bowl LX.

La presencia del puertorriqueño marca un hito sin precedentes. No solo por su estatus como uno de los artistas más escuchados del mundo, sino porque será el primer artista en liderar un show de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, llevando la música latina al escenario más visto de la televisión estadounidense. A pesar de que también Green Day, banda abiertamente anti Trump, va a estar presentándose.

Bad Bunny llega a este evento en el punto más alto de su carrera: recién ganador del Grammy a Álbum del Año con Debí tirar más fotos, convertido en ícono cultural global y con una influencia que trasciende la música. Su presentación no es solo un show: es un mensaje cultural, simbólico y mediático que conecta a millones de personas en América Latina, Estados Unidos y Europa.

La expectativa es tan alta que una de las preguntas más buscadas en Google es clara: a qué hora se presenta Bad Bunny en el Super Bowl y cuánto le van a pagar. Aquí te lo explicamos todo, con información clara, actualizada y optimizada.

¿A qué hora se presenta Bad Bunny en el Super Bowl?

El partido del Super Bowl LX comenzará oficialmente a las 6:30 p. m. (hora Colombia). Sin embargo, el show de medio tiempo no tiene una hora fija exacta, ya que depende de la duración de los dos primeros cuartos del partido.

Como referencia, históricamente el Halftime Show se presenta entre 1 hora y 20 minutos y 1 hora y 40 minutos después del inicio del juego. Por eso, el horario estimado para la salida de Bad Bunny al escenario es entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m. (hora Colombia).

Este rango se mantiene como el más probable, aunque puede variar algunos minutos según el desarrollo del partido.

Para otros países, el horario aproximado del show de medio tiempo sería:

España : entre 2:00 a. m. y 2:30 a. m. (lunes)

: entre 2:00 a. m. y 2:30 a. m. (lunes) Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: entre 22:00 y 22:30

entre 22:00 y 22:30 Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico : entre 21:00 y 21:30

: entre 21:00 y 21:30 México y Centroamérica: entre 19:00 y 19:30

entre 19:00 y 19:30 Estados Unidos (ET): entre 8:00 p. m. y 8:30 p. m.

La recomendación es clara: si no quieres perderte ni un segundo del show de Bad Bunny, debes tener la transmisión puesta desde el inicio del partido.

¿Cuánto le van a pagar a Bad Bunny por el Super Bowl?

Esta es una de las mayores curiosidades del público, pero la respuesta sorprende a muchos: la NFL no le paga honorarios a los artistas del show de medio tiempo.

Sí, aunque parezca increíble, Bad Bunny no recibirá dinero directo por presentarse en el Super Bowl 2026.

Entonces, ¿por qué los artistas aceptan?

Porque el Super Bowl ofrece algo más poderoso que cualquier contrato:

exposición global masiva.

Después del Halftime Show, los artistas suelen experimentar:

Aumento de reproducciones en Spotify, Apple Music y YouTube

Crecimiento en ventas digitales

Incremento en conciertos y giras

Subida en contratos publicitarios

Mayor valor de marca personal

En muchos casos, el impacto económico posterior supera por millones cualquier pago directo.

Lo que sí cubre la NFL son los gastos de producción, que incluyen:

Escenografía

Pantallas

Sonido

Iluminación

Logística

Personal técnico

Montaje y desmontaje

Según medios financieros, estos costos oscilan entre 10 y 20 millones de dólares, pero ese dinero no va al artista como pago personal, sino a la producción del espectáculo.

Canal para ver el ‘show’ de medio tiempo del Super Bowl 2026

Según el país, hay varias opciones para ver este juego que define al mejor equipo de la temporada. ESPN será la cadena que lo transmita para la mayoría de los países latinoamericanos.

El evento también es muy visto en España, donde habrá que trasnochar más de la cuenta para poder disfrutar de este juego de la NFL. Estos son los canales de televisión para ver el partido y el show de medio tiempo:

España: 01:30 horas (lunes) por Movistar.

01:30 horas (lunes) por Movistar. Argentina: 20:30 horas por ESPN y ESPN +.

20:30 horas por ESPN y ESPN +. Uruguay: 20:30 horas por ESPN +.

20:30 horas por ESPN +. Brasil: 20:30 horas por ESPN +.

20:30 horas por ESPN +. Chile: 20:30 horas por ESPN y ESPN +.

20:30 horas por ESPN y ESPN +. Paraguay: 20:30 horas por ESPN y ESPN +.

20:30 horas por ESPN y ESPN +. Venezuela: 19:30 horas por ESPN y ESPN +.

19:30 horas por ESPN y ESPN +. Bolivia: 19:30 horas por ESPN +.

19:30 horas por ESPN +. Colombia: 18:30 horas por ESPN y ESPN +.

Estados Unidos (Miami/New York): 18:30 horas por NBC.

18:30 horas por NBC. Perú: 18:30 horas por ESPN y ESPN +.

18:30 horas por ESPN y ESPN +. Ecuador: 18:30 horas por ESPN y ESPN +.

18:30 horas por ESPN y ESPN +. México: 17:30 horas por Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3, Fox Sports.

17:30 horas por Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3, Fox Sports. Puerto Rico: 17:30 horas por ESPN +.

17:30 horas por ESPN +. Costa Rica: 17:30 horas por ESPN y ESPN +.

17:30 horas por ESPN y ESPN +. El Salvador: 17:30 horas por ESPN y ESPN +.

17:30 horas por ESPN y ESPN +. Guatemala: 17:30 horas por ESPN y ESPN +.

17:30 horas por ESPN y ESPN +. Honduras: 17:30 horas por ESPN y ESPN +.

17:30 horas por ESPN y ESPN +. Nicaragua: 17:30 horas por ESPN y ESPN +.

17:30 horas por ESPN y ESPN +. Estados Unidos (Los Ángeles): 15:30 horas por NBC.

Dónde ver el Super Bowl 2026 en Colombia

En Colombia, el Super Bowl 2026 se podrá ver por:

ESPN (televisión por cable)

ESPN+ / Disney+ (streaming)

Plataformas digitales asociadas a ESPN

El partido inicia a las 6:30 p. m. y el show de Bad Bunny está estimado entre 8:00 p. m. y 8:30 p. m.

El Super Bowl 2026 será histórico por muchas razones: el duelo Patriots vs Seahawks, la audiencia global, la magnitud del evento y, sobre todo, por la presencia de Bad Bunny como show principal del medio tiempo. Más que una presentación musical, será un momento cultural que marcará un antes y un después en la historia del espectáculo deportivo más visto del planeta.

Dónde ver el ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl gratis por Internet

No hay ningún canal o plataforma autorizada para emitir la señal gratis por Internet, sin embargo, cada vez es más común encontrar transmisiones en TikTok que muestran en tiempo real todo lo que sucede, incluso desde el estadio.

Sin embargo, estas son algunas transmisiones que tienen todos los detalles de lo que pasa en el Super Bowl LX:

Qué canciones cantará Bad Bunny en el Super Bowl

El set list no se conocerá, pero ya hay muchas apuestas millonarias y especulaciones sobre las canciones que sonarán en el Levis Stadium. Lo único que se sabe es que el ‘show’ del puertorriqueño será completamente en español.

Estas son las canciones que podría cantar Bad Bunny en este domingo:

Debí tirar más fotos

EoO

Baile Inolvidable

VOY A LLeVARTE PA PR

NUEVAYoL

Callaíta

Me porto bonito

Mónaco

I Like It

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.