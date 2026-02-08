Shakira vivió un pequeño percance durante su primera presentación de la canción ‘Las mujeres ya no lloran‘ en El Salvador. Mientras interpretaba el éxito ‘Si te vas’, la artista sufrió un resbalón en el escenario que sorprendió tanto a sus seguidores como a los presentes en el Estadio Nacional “Jorge El Mágico González”.

Sin embargo, la caída no fue más que un tropiezo, ya que, con una rápida reacción, la cantante se levantó de inmediato y continuó su actuación como si nada hubiera sucedido.

La inesperada caída causó un momento de preocupación entre los fans, que rápidamente expresaron su apoyo con un grito de aliento. El público estuvo preocupado por un segundo, pero siempre fiel a la cantante, la aplaudió en cuanto se puso de pie, demostrando que no solo estaban ahí para disfrutar de su música, sino también para respaldar a la estrella ante cualquier contratiempo.

La resiliencia de la barranquillera, quien ha demostrado ser una profesional en cada uno de sus ‘shows’, se hizo evidente en ese instante.

El concierto, que ha puesto a vibrar a los centroamericanos, se celebró en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González de San Salvador, un recinto que ha sido testigo de innumerables eventos de gran calibre.

La presentación de Shakira fue un éxito rotundo, pues el público coreó cada una de sus canciones, llenando el ambiente de energía positiva. Sin embargo, ese pequeño tropiezo no hizo más que resaltar la actitud imparable de la cantante, quien, con la misma energía que la caracteriza, siguió dando lo mejor de sí sobre el escenario.

Lo que podría haber sido un contratiempo para muchos artistas, no fue más que una anécdota para Shakira. En lugar de detenerse, ella demostró lo que significa ser una verdadera estrella: la capacidad de levantarse y seguir adelante, con la misma pasión y profesionalismo de siempre.

Sin duda, el público de El Salvador, que la aplaudió y la apoyó incondicionalmente, nunca olvidará esa noche llena de emoción y energía, en la que Shakira brilló como solo ella sabe hacerlo.

