La llave de la Copa Davis entre Colombia y Marruecos terminó de la peor manera posible, ya que si bien el conjunto nacional consiguió la victoria sobre su rival para avanzar a las finales, la situación se puso muy tensa con el último punto ganado por Nicolás Mejía.

Apenas derrotó a Reda Bennani, el colombiano celebró silenciando a la hinchada local, por lo que comenzaron a tirarles botellas a los tenistas colombianos.

Esta fue la situación:

¡GRÍTALO NICO 😤! Que victoria en Copa Davis 🎾 – Colombia 🇨🇴 3-1 Marruecos 🇲🇦 TRIUNFAZO de Nicolás Mejía para darle el tercer punto a Colombia sobre Marruecos, jugando contra un público pesado, que hasta le lanzó botellas ¡Por los qualifiers 💛💛💙❤️!pic.twitter.com/Gz63IkIMjA — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) February 8, 2026

Esta situación se escaló a niveles pocas veces vistos en el tenis, ya que los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron que ser escoltados hasta el hotel por la furia de los aficionados de Marruecos.

Ahora, un tiempo después de esta situación, Mejía contó qué pasó y aseguró que reaccionó de esa manera porque incluso lo amenazaron en medio del compromiso, tanto los aficionados como los jugadores rivales.

“Todo el partido era insultándome y gritándome en la cara. Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar, que cómo estaba la cocaína, que iban a matar a mi familia, que iban a violar a mi mamá”, dijo Mejía, en diálogo con Minuto 60.

Y agregó: “Los jugadores del otro equipo nos gritaban, me gritaban en la cara, el capitán también me gritaba ‘fuck you’ en la cara”.

Lo cierto es que esta imagen fue una de las más lamentables de los últimos años en este deporte, que se caracteriza por la cordialidad, caballerosidad y respeto por parte de los deportistas y el público.

