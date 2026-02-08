El nombre de Jhon Viáfara quedó grabado en la memoria del fútbol colombiano por una de las gestas más grandes de su historia reciente. Fue el pulmón del Once Caldas campeón de la Copa Libertadores de 2004 y autor de un gol inolvidable en la final ante Boca Juniors.

(Vea también: Jhon Viáfara está en libertad, según La Patria: revelan qué pasó con el campeón de la Libertadores)

Sin embargo, esa imagen de gloria contrastó de manera drástica con el rumbo que tomó su vida años después, cuando pasó de ídolo deportivo a protagonista de un sonado caso judicial en Estados Unidos.

Luego de retirarse del fútbol profesional en 2015, el exvolante empezó a aparecer en investigaciones de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con expedientes de la DEA y organismos antinarcóticos, Viáfara habría sido seducido por una organización criminal para invertir en negocios ilegales con la promesa de multiplicar su patrimonio. Dentro de esa estructura, era conocido con el alias de “El Futbolista”.

El drástico cambio de Jhon Viáfara

Las autoridades establecieron que su rol iba más allá de una simple colaboración. Viáfara habría sido un coordinador logístico clave en una red liderada por un hombre conocido como alias ‘La Vaca’.

Su tarea consistía en facilitar aeronaves, embarcaciones y rutas de salida para el envío de cocaína desde zonas estratégicas como Nariño, Tumaco y el Urabá antioqueño, especialmente en municipios como Apartadó y Turbo.

Además, se le atribuyó el manejo de pagos a pilotos, motoristas y otros integrantes de la organización. Según las investigaciones, bajo su coordinación se habrían enviado cerca de tres toneladas de droga hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos, en alianza con el Cártel de Sinaloa.

Las interceptaciones telefónicas indicaron que el grupo generaba ingresos ilegales de al menos 28 millones de dólares.

Después de dos años de seguimiento, Viáfara fue capturado en 2019 en Jamundí, Valle del Cauca. Posteriormente, en enero de 2020, fue extraditado desde La Picota a una corte en Texas, donde enfrentó las pruebas en su contra, que incluían grabaciones, rastreos de rutas y material fotográfico.

Luego de ser privado de la libertad en Colombia desde 2019, Jhon Viáfara fue extraditado y condenado en 2020 en Estados Unidos. A inicios de febrero de 2026 se confirmó su salida de prisión, tras cumplir seis años privado de la libertad.

El periodista Jaime Orlando Dinas dio a conocer la noticia junto a una imagen del exfutbolista ya en libertad, rodeado de su familia.

En la fotografía llamó la atención su evidente cambio físico: más delgado que en su etapa como jugador, reflejo de los años lejos de las canchas y de una vida marcada por un abrupto giro entre la gloria y la caída.

HOY es un Día Diferente, Único e Inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, Campeón @Libertadores con @oncecaldas y Campeón 2000 con @AmericadeCali Ex @FCFSeleccionCol e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa … pic.twitter.com/WQv8RGHdW2 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) February 7, 2026

