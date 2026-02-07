Este sábado, 7 de febrero, desde la ciudad de Manizales se conoció que el exfutbolista colombiano Jhon Viáfara, figura con el Once Caldas en el título de Copa Libertadores en 2004, había recuperado la libertad, luego de estar varios años recluido en una prisión de Estados Unidos.

(Ver también: “Me utilizaron como un trofeo”: Jhon Viáfara rompió el silencio y habló desde la cárcel)

Vale la pena recordar que el exjugador, actualmente de 47 años de edad, había sido detenido en 2019 debido a nexos con el narcotráfico, al punto de que un año después fue extraditado a los Estados Unidos.

Sin embargo, seis años después y por, al parecer, buen comportamiento, su pena ya estaría cumplida y por eso volvió a la libertad, viajando de inmediato al país.

En horas de la tarde, el periodista Jaime Dinas, muy reconocido en Colombia, compartió la primera foto con el jugador en libertad, destacando sus logros deportivos y mostrándose muy sonriente. Esta es la fotografía en cuestión:

HOY es un Día Diferente, Único e Inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, Campeón @Libertadores con @oncecaldas y Campeón 2000 con @AmericadeCali Ex @FCFSeleccionCol e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa … pic.twitter.com/WQv8RGHdW2 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) February 7, 2026

Por qué estuvo preso Jhon Viáfara

El exfutbolista colombiano Jhon Viáfara, recordado por su paso por clubes como Once Caldas (campeón de la Copa Libertadores 2004), América de Cali, Portsmouth y la selección Colombia, estuvo preso por delitos relacionados con el narcotráfico.

En marzo de 2019, fue capturado en Cali (Valle del Cauca) por autoridades colombianas, en una operación conjunta con la DEA de Estados Unidos. Las investigaciones lo señalaron como integrante de una red transnacional vinculada al Clan del Golfo (también conocido como AGC), acusado de coordinar rutas de envío de cocaína desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica y Estados Unidos, principalmente entre 2008 y 2018. Se le atribuyó participación en el tráfico de más de dos toneladas de cocaína.

(Ver también: Ántony de Ávila y más exjugadores que han capturado por delitos ligados a tráfico de droga)

Un año después, en enero de 2020, fue extraditado a Estados Unidos. En una corte federal del Distrito Este de Texas, se declaró culpable de conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína con destino al territorio estadounidense. En abril de 2021 recibió una condena de 11 años de prisión, la cual cumplió en una cárcel de Atlanta, Georgia.

