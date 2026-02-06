Este jueves, 5 de febrero, se llevó a cabo la prueba de contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, que contó con un recorrido de 44 kilómetros y dejó como ganador al ciclista del Ineos Brandon Rivera, quien tuvo una participación muy destacada sacándole mucho tiempo a sus principales competidores.

Uno de esos fue Daniel Felipe Martínez, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, quien reapareció luego de varios meses de ausencia, pues después del Giro de Italia del año pasado había desaparecido del mapa y todo indica que fue por problemas de salud, según le contó el periodista Juan Charry a Pulzo.com.

Sin embargo, ya superó esos problemas y este año espera volver a ser protagonista, pese a que su equipo contrató a uno de los mejores ciclistas del mundo, Remco Evenepoel.

En qué grande competirá Daniel Felipe Martínez

Eso hizo que su calendario y su función en el equipo este año quedara en una incógnita, pero luego de la carrera de ayer aclaró cómo será su año.

En diálogo con el diario AS, Martínez dijo: “Sí voy a Portugal, haré Figueira y Algarve, luego París Niza, la Vuelta a Cataluña, las clásicas de las Ardenas, un pequeño descanso, entrenamiento, Dauphiné y el Tour de Francia”.

Y sobre si su función será solo ayudar al belga a que le compita a Pogacar y Vingegaard, agregó: “Sí, vamos a ver qué va pasando. Tenemos un equipo bastante fuerte“.

Además, agregó que depende de cómo vaya yendo la temporada, las sensaciones y demás, podría también competir en la Vuelta a España, pero por ahora el objetivo principal es la competencia francesa.

Lo cierto es que este año a Daniel Martínez le corresponderá, una vez más, ser gregario, teniendo en cuenta la calidad de ciclistas que conforman al equipo, siendo liderados por Evenepoel, doble campeón olímpico, y Primoz Roglic.

Cuándo es el Tour de Francia

Cabe recordar que esta competencia será del 4 al 26 de julio y hay mucha ilusión precisamente por el nivel que se ha venido mostrando y la rivalidad entre los ciclistas.

