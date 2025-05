Este martes 13 de mayo se disputó la jornada 4 del Giro de Italia, que marcó la entrada de la competencia en territorio italiano, luego de lo que fueron las tres jornadas iniciales en Albania.

Con un recorrido de 189 km entre Alberobello y Lecce, la etapa de perfil plano (solo tenía 800 metros de desnivel) se presentó como la primera gran oportunidad para los velocistas puros del pelotón.

Al final, el ciclista neerlandés Casper van Uden se impuso en el embalaje y superó por centímetros a sus compatriotas Olav Kooij y Maikel Zijlaard, segundo y tercero, respectivamente.

Acá, el video del final de la etapa:

🔻 A very fast final kilometer in Lecce, and a battle between the fastest legs of the Netherlands

🔻Un chilometro finale tiratissimo a Lecce, e poi la battaglia tra le gambe più veloci d’Olanda!

⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia pic.twitter.com/lOkhCFOZZW

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 13, 2025