El Ministerio del Deporte fue una de las carteras más afectadas con el presupuesto general de la nación para 2025, teniendo en cuenta que sufrió un recorte de más del 50 % comparado con el año anterior.

Es así que, de cara a los ciclos olímpicos que se avecinan, Pulzo habló con la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien asumió el cargo en febrero de este año en reemplazo de Luz Cristina López, para darle claridad a la situación que tiene en vilo a miles de deportistas en el país.

La funcionaria explicó que si bien llegó a la cartera con un presupuesto reducido, no es argumento para quedarse quieta y frenar proyectos, sino todo lo contrario, es un reto para sacar y cumplirles a todos los deportistas que están en vilo.

“El Ministerio del Deporte en esta vigencia del 2025 se vio afectado con una reducción del presupuesto y falta de ejecución, si uno no ejecuta el presupuesto, pues se lo recortan. Yo encontré esta situación de tener 1.300 millones a encontrarme con 464.000 millones de pesos, un recorte de casi el 50 %, pero no me puedo quedar ahí ni llorar“, dijo Patricia Duque en el marco del lanzamiento del programa Jornada Escolar Deportiva.

De hecho, la ministra del Deporte hizo énfasis en que está trabajando con federaciones e instituciones para garantizarles a todos los atletas su óptima preparación.

“Primero estoy haciendo la gestión para lo que viene porque tenemos que presentar un anteproyecto para 2026. Me he sentado con federaciones, con institutos departamentales, con glorias del deporte y a todos les he mandado un mensaje para garantizarles la continuidad“.

“Darles un parte de tranquilidad, aquí estoy yo velando porque el sistema nacional del deporte siga adelante y les podamos cumplir a todos para la preparación de los ciclos olímpicos”, precisó.

Y añadió: “Seguir trabajando, tocando las puertas, buen apoyo del Ministerio de Hacienda y disposición del Gobierno Nacional para que podamos cumplir con todos los compromisos que tenemos en materia deportiva”.

Finalmente, la ministra Duque detalló que ya firmaron los convenios con los comités encargados de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Acabamos de suscribir los convenios con los dos comités, el Olímpico y el Paralímpicos, para garantizar la preparación de los deportistas para los Olímpicos de Los Ángeles 2028″

