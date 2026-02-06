A pocas horas de que inicie el Super Bowl LX, el evento deportivo más esperado del año en Estados Unidos, que enfrentará a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, las autoridades federales y la NFL han confirmado de manera oficial que no habrá operaciones de control migratorio por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

(Vea también: Super Bowl 60: El espectáculo deportivo que conquista millones de fans y rompe récords comerciales)

Esta declaración llega en medio de un contexto de tensión migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump, donde rumores iniciales sugerían una posible presencia de agentes de ICE, especialmente dada la participación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo.

Sin embargo, según recoge El País, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el gobierno local de Santa Clara, han desmentido estos temores, asegurando que la seguridad se centrará en agencias habituales para eventos masivos, sin incluir ‘enforcement’ migratorio.

Detalles del Super Bowl LX

El Super Bowl LX, programado para este domingo 8 de febrero de 2026 a las 6:30 p.m. (hora colombiana), no solo representa la culminación de la temporada de la NFL, sino también un megaevento que atrae a millones de espectadores en vivo y por televisión.

El Levi’s Stadium, con capacidad para más de 68.000 personas, ha sido sede de eventos similares en el pasado, como el Super Bowl 50 en 2016. En esta ocasión, la elección de Bad Bunny como artista principal del ‘halftime show’ ha generado controversia, ya que el rapero ha criticado públicamente a Trump en varias ocasiones, lo que alimentó especulaciones sobre posibles retaliaciones migratorias.

La confirmación oficial de la ausencia de ICE proviene de una serie de declaraciones y documentos emitidos en los últimos días. Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, declaró en una rueda de prensa el martes 3 de febrero: “No hay actividades de control migratorio de ICE planificadas. Estamos seguros de ello”.

Esta afirmación se basa en coordinaciones directas con el DHS, donde funcionarios como Jeff Brannigan indicaron en llamadas privadas con la NFL y autoridades locales que no se planean acciones de inmigración durante la semana del Super Bowl ni en el evento mismo.

Similarmente, la Ciudad de Santa Clara emitió un comunicado el 3 de febrero reaffirmando: “No hay operaciones planificadas de enforcement migratorio de ICE asociadas con los eventos del Super Bowl en Santa Clara”.

En resumen, aunque rumores iniciales y declaraciones de la administración Trump generaron preocupación, las confirmaciones oficiales de la NFL, DHS y autoridades locales indican que ICE no realizará operativos en el Super Bowl LX.

Esto permite enfocarse en el espectáculo deportivo, con Bad Bunny como estrella, sin el temor a redadas. No obstante, el escepticismo de grupos inmigrantes subraya la tensión migratoria persistente en EE.UU.

