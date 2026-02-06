Este viernes 6 de febrero se confirmó que el icónico comentarista Iván Mejía Álvarez regresa a los micrófonos después de más de siete años de retiro.

Hollman Morris, gerente general del Sistema de Medios Públicos RTVC, compartió la primera fotografía oficial de Mejía en las instalaciones de la entidad, marcando el inicio de una nueva era para las transmisiones deportivas públicas.

Junto a él, el narrador Gustavo ‘Tato’ Sanint se une como su compañero de fórmula, prometiendo una dupla conocida para la cobertura del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Acá, la primera foto de Iván Mejía en su regreso:

❗️Atención❗️ Llegaron los fichajes. Ya están en las instalaciones de @RTVCco en Bogotá Iván Mejía y Tato Sanint. En minutos 🕥 presentación oficial en directo por @SenalColombia y @RadNalCo y sus 74 frecuencias en todo en el país. #RadioNacionalesMundial pic.twitter.com/73YJoa0zww — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) February 6, 2026

Este retorno no es un movimiento cualquiera. La incorporación de Mejía a RTVC, junto a la voz inconfundible del narrador Tato Sanint, promete transformar la oferta informativa del canal y la radio pública, recuperando un estilo de análisis crítico.

Mejía, conocido por su análisis incisivo y su independencia, comentará los partidos del Mundial, mientras que Sanint, con su estilo narrativo dinámico, se encargará de la narración principal.

¿Por qué se había retirado Iván Mejía?

Para entender la magnitud de esta noticia, es necesario retroceder a 2018. En aquel entonces, Iván Mejía era la voz dominante en ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio, programa que conducía junto a César Augusto Londoño.

Su salida no fue producto de un despido, sino de una decisión personal largamente meditada que calificó como un “acto de libertad”.

Las razones de su adiós:

Agotamiento profesional: tras más de 50 años en el ruedo, Mejía manifestó estar cansado de la rutina diaria, los viajes y la toxicidad del entorno deportivo.

Calidad de vida: Mejía decidió radicarse en Cartagena para dedicarse a sus dos grandes pasiones fuera de los micrófonos: el golf y el descanso.

Promesa personal: siempre sostuvo que quería retirarse “lúcido y vigente”, evitando que el tiempo le pasara factura frente a la audiencia.

Durante más de un lustro, el periodismo deportivo colombiano intentó llenar su vacío, pero la “sombra de Mejía” seguía presente. Sus constantes críticas a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y su análisis mordaz sobre el nivel de la liga local a través de su cuenta de X (antes Twitter) lo mantuvieron como una figura de consulta obligatoria, aunque estuviera lejos de las cabinas.

