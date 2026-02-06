Nairo Quintana regresa a la competencia en el Tour de Omán 2026, una prueba que marca su primera carrera por etapas del año y que llega en un momento especial de su trayectoria. Esta participación provoca expectativa entre los aficionados colombianos, ya que podría tratarse de su último año como profesional, en medio de especulaciones sobre su futuro que el propio pedalista no ha confirmado ni desmentido de manera definitiva.

Quintana, junto a sus compatriotas Diego Pescador y Einer Rubio (Movistar Team), Juan Sebastián Molano (UAE Emirates-XRG) y Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), representarán el ciclismo colombiano en la edición 15 del Tour de Omán.

La competencia, categoría 2.Pro de la UCI ProSeries, se disputará del 7 al 11 de febrero y contará con un recorrido total de 856 kilómetros distribuidos en cinco etapas.

¿Cómo será el Tour de Omán?

La carrera reunirá a 18 equipos: 11 del WorldTour y seis ProTeam. Entre los destacados figuran el británico Adam Yates (UAE Emirates-XRG), dos veces campeón del Tour de Omán y principal favorito para lograr un tricampeonato inédito, y el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), ganador de la Vuelta a España 2023.

Los colombianos buscarán destacar especialmente en las etapas de montaña, donde las etapas 3 y 5, con finales en alto, se perfilan como decisivas para la clasificación general.

El recorrido es el siguiente:

La prueba iniciará el sábado 7 de febrero con una etapa de 170,9 km entre el Ministerio de Patrimonio y Turismo y el sumidero de Bimmah, una cavidad natural de aguas turquesas. La segunda fracción, de 191,4 km, conectará el histórico fuerte de Al Rustaq con las colinas de Yitti. El tercer tramo, de 191,3 km (aunque algunas fuentes ajustan distancias), atravesará Sama’il, considerada el corazón cultural de Omán, rumbo a Eastern Mountain. Desde las playas de Al Sawadi Beach, la cuarta etapa seguirá la costa hasta Sohar, con 146,8 km. Finalmente, la quinta jornada, de 155,9 km, partirá desde Nizwa, antigua capital del Sultanato, hasta el exigente ascenso al Jabal Al Akhdhar, conocido como la “Montaña Verde”, con final a más de 2.000 metros de altitud.

Hasta la fecha, solo Chris Froome (2013-2014) y Alexey Lutsenko (2018-2019) han ganado dos veces la carrera, por lo que Yates aspira a entrar en la historia como el primer tricampeón.

¿Cuándo y dónde ver el Tour de Omán en Colombia?

Los aficionados en Colombia podrán seguir la competencia a través del canal Claro Sports, su canal de YouTube y en Claro video. Los horarios de transmisión son los siguientes:

Sábado 7 de febrero – 6:00 p.m. Etapa 1: Ministerio de Patrimonio y Turismo – Bimmah (170,9 km) Domingo 8 de febrero – 5:00 p.m. Etapa 2: Al Rustaq Fort – Yitti Hills (191,4 km) Lunes 9 de febrero – 12:00 p.m. Etapa 3: Sama’il – Eastern Mountain (146,8 km) Martes 10 de febrero – 7:00 p.m. Etapa 4: Al Sawadi Beach – Sohar (146,8 km) Miércoles 11 de febrero – 8:00 p.m. Etapa 5: Nizwa – Jabal Al Akhdhar (155,9 km)

El Tour de Omán 2026 no solo marca el regreso de Nairo Quintana a las carreras por etapas este año, sino que también enciende la expectativa sobre cómo se desarrollará lo que muchos consideran podría ser su última temporada como ciclista profesional.

