El ciclismo nacional recibió este martes 27 de enero una noticia inesperada, luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmara la suspensión provisional del corredor colombiano Germán Darío Gómez Becerra, integrante de la escuadra italiana Team Polti VisitMalta, luego de que una prueba de control arrojara un resultado analítico adverso.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el máximo ente rector del ciclismo mundial, Gómez fue notificado de la presencia de Boldenona (y uno de sus metabolitos) en su organismo.

Esta sustancia se encuentra estrictamente prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) al ser clasificada como un esteroide anabólico androgénico.

El control que puso en jaque la carrera del joven de 24 años se hizo fuera de competición el pasado 28 de diciembre de 2025. Luego de los análisis de laboratorio, la UCI impuso una suspensión provisional obligatoria, lo que significa que el ciclista no podrá participar en ninguna competencia oficial hasta que se resuelva el caso de manera definitiva.

Según el reglamento de la UCI, Germán Darío Gómez tiene ahora el derecho de solicitar el análisis de la muestra B para intentar revertir el resultado inicial.

El corredor de Santander, Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta), dio positivo en Boldenona, muestra tomada el 28 de diciembre del año pasado por fuera de competencia.

La Boldenona y sus metabolitos, son prohibidas por la AMA (Agencia Mundial Antidopaje). pic.twitter.com/XxlyRVrm9H — Aicardo Torres (@torresolimpico) January 27, 2026

Presentar pruebas o descargos que expliquen la procedencia de la sustancia (en Colombia, históricamente, se han presentado defensas relacionadas con el consumo de carne contaminada, aunque la UCI es cada vez más estricta con estos argumentos).

¿Qué postura tomó el Team Polti VisitMalta?

La reacción de su equipo, dirigido por las leyendas Alberto Contador e Ivan Basso, no se hizo esperar. La escuadra italiana, que compite en la categoría ProTeam (segunda división del ciclismo mundial), emitió un pronunciamiento reafirmando su política de “tolerancia cero” frente al dopaje.

“Siguiendo los protocolos internos y el reglamento de la UCI, el corredor ha sido suspendido de todas las actividades del equipo con efecto inmediato”, señalaron desde la estructura europea.

Gómez, quien había renovado las esperanzas del equipo para la temporada 2026, queda ahora al margen de la concentración y el calendario de carreras que el equipo tenía proyectado para el inicio de año.

¿¿Por qué es recordado Garmán Darío Gómez?

El nombre del corredor se hizo viral en 2019 por una de las imágenes más desgarradoras del ciclismo moderno. Durante el Mundial de Ruta en Yorkshire (Reino Unido), el entonces corredor juvenil fue captado por las cámaras llorando desconsoladamente mientras caminaba con su bicicleta en la mano y una llanta pinchada, esperando una asistencia mecánica que tardó una eternidad en llegar.

¡LAMENTABLE! El ciclista colombiano Germán Darío Gómez, @fedeciclismocol rompió en llanto tras tener una avería mecánica cuando iba en el lote principal durante la carrera en línea junior hombres, entre Richmond hasta Harrogate, un trazado de 147 km. ¿Qué opina de esto? #ciclismo pic.twitter.com/dHqJH9JTrz — Las Bielas (@LasBielas) September 26, 2019

Esa resiliencia lo llevó a destacar en el ámbito local, coronándose bicampeón de la Vuelta de la Juventud en Colombia y logrando el salto a Europa con el equipo de Contador. Sin embargo, este nuevo obstáculo normativo pone una sombra sobre su progresión profesional.

