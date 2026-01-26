En medio de las novedades en la competencia deportiva, uno de los grandes referentes de Colombia sorprendió con un particular pedido en medio de una situación personal que decidió compartir.

El exciclista antioqueño dejó en evidencia con un video desde su cuenta personal de Instagram el dilema que vive con su hija cuando los fanáticos le solicitan un retrato con él, por lo que, entre chiste y chanza, tomó una decisión inesperada.

“Ya saben, si me ven con Carlota, no me pidan fotos”, escribió Urán, al mostrar los reclamos de su hija, en medio del llanto, debido a que se detuvo en un aeropuerto para compartir con un fanático.

Incluso, para confirmar el tema, dejó un mensaje en esa publicación sobre la determinación a la que se vio obligado al estar con la menor y evitarse cualquier clase de contrariedad.

“Muchachos y muchachas, ya saben que si ven a Carlota, por favor no le tomen fotos ni la graben. Siempre termino teniendo problemas con esta mujer.

Gracias por su comprensión, los quiero mucho”, indicó.

¿Cuántos hijos tiene Rigoberto Urán?

Rigoberto Urán, el carismático ciclista profesional colombiano conocido mundialmente como ‘El Toro de Urrao’, tiene actualmente tres hijos que representan los pilares fundamentales de su vida personal fuera de las carreteras.

El primer hijo de Rigoberto Urán es Matías Urán, quien nació en el año 2011 fruto de una relación anterior del ciclista. Aunque Matías no suele aparecer con tanta frecuencia en las campañas publicitarias de las marcas de su padre, Rigoberto ha compartido en diversas ocasiones momentos significativos junto a él, destacando la importancia de su rol como padre desde los inicios de su exitosa carrera en el ciclismo europeo.

La segunda hija del pedalista es Carlota Urán, quien nació en marzo de 2021 y es la primera hija de su matrimonio con Michelle Durango. Carlota se ha convertido en una figura recurrente y muy querida en las redes sociales del deportista, protagonizando videos divertidos que reflejan el característico sentido del humor de Rigo.

Finalmente, en el año 2024, la familia le dio la bienvenida a su tercer hijo, un niño llamado Máximo Urán Durango. El nacimiento de Máximo fue celebrado ampliamente por los seguidores del ciclista, consolidando el hogar que Urán ha construido junto a Michelle, quien además de ser su esposa, ha sido su socia clave en el desarrollo de su marca comercial Go Rigo Go.

La paternidad ha transformado la perspectiva de vida de Rigoberto, llevándolo a equilibrar sus exigentes entrenamientos con la crianza de sus tres pequeños.

¿Cuál fue el último equipo de Rigoberto Urán?

Rigoberto Urán, antes de su retiro del ciclismo, estuvo vinculado durante las últimas temporadas de su exitosa carrera al equipo estadounidense EF Education-EasyPost.

Esta escuadra, perteneciente a la categoría UCI WorldTeam, ha sido el hogar profesional de Rigo desde el año 2016, cuando la estructura era conocida como Cannondale-Drapac.

Bajo la dirección de Jonathan Vaughters, Urán encontró un ambiente que no solo valoró su inmenso talento sobre la bicicleta, sino también su carismática personalidad, convirtiéndolo en el líder indiscutible y en la imagen global de la formación rosa durante casi una década de competencias al más alto nivel.

A lo largo de su permanencia en el EF Education-EasyPost, Rigoberto logró hitos históricos que consolidaron su leyenda, destacando especialmente su subcampeonato en el Tour de Francia 2017 y múltiples victorias de etapa en las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

El equipo se ha caracterizado por un enfoque innovador y alternativo dentro del pelotón profesional, participando en eventos de gravel y ultra-resistencia, disciplinas en las que Urán también ha mostrado su versatilidad.

Su rol en la escuadra ha evolucionado con los años, pasando de ser el principal contendiente para las clasificaciones generales a convertirse en un mentor fundamental para las nuevas promesas del ciclismo latinoamericano que llegan a Europa.

Aunque en los últimos meses se ha especulado mucho sobre su retiro definitivo de las carreteras profesionales, su vínculo con la estructura del EF sigue siendo estrecho, ya sea como corredor activo o en funciones de embajador de marca.

