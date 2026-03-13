El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, anunció el inicio de un proyecto para ampliar la capacidad del emblemático estadio La Bombonera, con el objetivo de pasar de los actuales 57.000 espectadores a un aforo superior a los 80.000.

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El anuncio se hizo en la noche del viernes a través de los canales oficiales del club, donde el dirigente explicó que el plan contempla una remodelación estructural del estadio sin trasladarlo de su ubicación histórica en el barrio de La Boca.

Cómo quedará La Bombonera

Según explicó Riquelme, el proyecto incluye la construcción de una cuarta bandeja superior de asientos, así como dos nuevos sectores de plateas que reemplazarán la actual zona de palcos, la cual será demolida y renovada. Además, el plan contempla el techado parcial de las tribunas para mejorar la experiencia de los asistentes.

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“Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros, que es agrandar nuestra casa”, aseguró el presidente del club.

El dirigente explicó que ya se logró un primer permiso por parte de la empresa ferroviaria Ferrosur, responsable de la línea férrea que pasa a pocos metros del estadio.

Construirán torres en La Bombonera

Dentro del proyecto también está prevista la construcción de cuatro torres con ascensores, que permitirán el acceso de los hinchas a la futura cuarta bandeja del estadio.

Para poder desarrollar esta infraestructura, el club deberá obtener autorizaciones adicionales de la compañía ferroviaria que opera la vía cercana y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Qué pasará con La Bombonera

Durante su intervención, Riquelme descartó por completo la posibilidad de trasladar el estadio o construir uno nuevo en otra zona, una propuesta que había sido planteada en años anteriores.

“No nos vamos a mover un centímetro. La Bombonera no se puede mover de acá, que no le mientan al hincha”, afirmó.

El dirigente también recordó que antes de ganar las elecciones del club en 2023 había considerado negociar con los vecinos para adquirir algunas viviendas cercanas al estadio y así ampliar el sector sur.

Sin embargo, explicó que ese plan no se puede ejecutar debido a que entre 15 y 20 de esas casas fueron declaradas patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, lo que impide cualquier intervención urbanística.

Riquelme aseguró que el objetivo es modernizar el estadio sin perder su identidad histórica. Según explicó, la remodelación permitirá que el recinto tenga instalaciones comparables con los grandes escenarios deportivos de Europa.

“Va a parecer un shopping, al nivel de un estadio de Europa, como debe ser”, afirmó.

También descartó que una empresa extranjera financie la obra a cambio de cambiar el nombre del estadio.

“No creo que nuestro nombre se cambie jamás. La Bombonera es nuestra”, sostuvo.

La ampliación de este estadio, considerado uno de los más emblemáticos del fútbol mundial, ha sido durante décadas uno de los principales desafíos para las directivas del club argentino.

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