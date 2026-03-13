Siguen las críticas por parte de algunos pilotos en esta nueva temporada de la Fórmula 1, pues varias cuestiones cambiaron en cuanto al reglamento y los vehículos y por eso muchos no están contentos.

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Es más, uno de los principales críticos es el piloto neerlandés del Red Bull Racing, Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, quien no se ha mostrado cómodo con los cambios y se ha dedicado a hablar de más en contra de las nuevas reglamentaciones impuestas por la FIA.

De hecho, en conversación con la prensa antes del Gran Premio de China, el piloto aseguró, sarcásticamente, que ya no entrena con los simuladores, sino que cambió al videojuego ‘Mario Kart’ para sus entrenamientos.

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“He cambiado el simulador por mi Nintendo Switch. De hecho, estoy entrenando con Mario Kart”, aseguró Verstappen.

Y agregó: “Encontrar las setas se me da bastante bien; los caparazones azules son un poco más difíciles”.

Y es que para nadie es un secreto que Red Bull no la está pasando bien, pues más allá de la remontada que tuvo el neerlandés en la primera parada del año, en la que arrancó casi de último y cruzó la meta en la sexta posición, el carro no está respondiendo de la mejor manera, especialmente en las curvas en la que está perdiendo mucho tiempo.

“Just losing massive amounts of time in the corners” 😢 Max Verstappen says that Red Bull have performance to find with the balance of their cars ahead of Sprint Saturday in China! ⬇️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/aUeZV07e1T — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Sin embargo, Juan Pablo Montoya, máximo representante del automovilismo en Colombia, aseguró que los que se quejan es más por una cuestión de política, es decir, para él, se quejan porque no han encontrado cómo crear la mejor versión de su vehículo, más no porque en verdad haya errores o problemas con el reglamento.

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Por lo pronto, los equipos que más rápido se están viendo son Mercedes y Ferrari, pero la temporada es bastante larga y cualquier cosa puede pasar de aquí hasta la última competencia.

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