‘Checo’ Pérez estuvo durante cuatro temporadas con el equipo Red Bull Racing de la Fórmula 1, con el cual consiguió algunos podios y algunas victorias, pero siempre con la idea de que no era el piloto principal, pues a su lado estaba Max Verstappen que, incluso en su momento, era una promesa con alma de campeón mundial.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Ganador de la F1 sufrió fuerte golpe y su participación en siguiente carrera está en duda)

Es más, en el título de 2021, que ganó el neerlandés en el último gran premio sobre Lewis Hamilton, uno de los principales responsables fue precisamente el mexicano, ya que tuvo una jugada defensiva muy importante que ayudó a que el inglés no lo pasara.

Sin embargo, su salida no fue la mejor y ahora, un año después y ya con contrato firmado con Cadillac, sorprendió con unas explosivas declaraciones que movieron las fibras de los aficionados, ya que todo indica que nunca contó con el apoyo necesario.

Lee También

Es declaraciones con ‘Cracks podcast’, Pérez dijo: “Cuando me siento la primera vez con Christian (Horner) me dice: ‘Mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max. Max es nuestro talento'”.

Es más, ‘Checo’ agregó que incluso podía ser más rápido que Max en muchas oportunidades, pero el equipo le cambiaba las condiciones en la carrera: “En ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador era más rápido que Max, llegaba a los fines de semana pensando en ganar la carrera… y todo llegaba en automático”.

🚨 PALABRAS MUY FUERTES DE CHECO: 💥 “Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la F1” 😬 “En mi primera reunión con Horner me dijo: “Vamos a correr con 2 coches porque tenemos que correr con 2 coches, pero esto es para Max” “Era más rápido que Max hasta… pic.twitter.com/KmjNDvNYyS — Nachez (@Nachez98) January 5, 2026

Por otro lado, aseguró que al final en ese equipo “todo era un problema”, tanto si era más rápido o más lento que su compañero, por lo que simplemente el ambiente se volvía muy tenso.

Por todo eso, aseguró que estar en Red Bull es “el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”, lo cual causó muchas reacciones en las redes sociales.

(Ver también: Piloto de Fórmula 1 sufrió terrible accidente en práctica: destrozó carro y hubo angustia)

Lo cierto es que este ya es un cuento pasado para el mexicano, ya que a partir de esta temporada competirá en el nuevo equipo Cadillac junto a Valtteri Bottas, quien vivió una situación parecida en Mercedes con Lewis Hamilton.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.