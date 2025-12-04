La última carrera de la temporada de Fórmula 1 ya tiene definidos sus horarios y los aficionados deberán madrugar para no perderse ningún detalle. Las prácticas libres se realizarán el 5 y 6 de diciembre: la práctica 1 será el viernes a las 4:30 a.m., seguida de la práctica 2 a las 8:00 a.m.; mientras que la práctica 3 será el sábado a las 5:30 a.m.. Ese mismo día se llevará a cabo la clasificación, programada para las 9:00 a.m. Finalmente, la carrera que cerrará oficialmente la temporada se disputará el domingo 7 de diciembre entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m., definiendo al último ganador del año.

¿Qué necesitan Verstappen, Norris y Piatri para ser campeones de Fórmula 1 2025?

La definición del título del 2025 de Fórmula 1 se acerca y los tres contendientes, Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris, llegan al Gran Premio final en Abu Dabi con posibilidades reales. Cada uno tiene una ruta diferente para alzarse como campeón mundial y dependerá tanto de su rendimiento como del de sus rivales.

Verstappen necesita prácticamente un fin de semana perfecto: debe ganar la carrera, sumar todos los puntos disponibles y esperar que sus rivales obtengan resultados bajos. Con 396 puntos, está a 12 del líder, Norris, por lo que su chance pasa por un primer lugar suyo y que al menos Norris termine fuera del podio. Solo en ese escenario —o combinaciones similares donde sus rivales queden muy rezagados— podrá aspirar a su quinto título consecutivo.

Piastri, con 392 puntos, tiene un camino más estrecho. Para aspirar al campeonato debe ganar la carrera e intentar que Norris termine por debajo del sexto lugar. Si logra eso, y Verstappen no gana, se convierte en el piloto a vencer. Alternativamente, una segunda plaza puede servir, pero solo si sus rivales fallan gravemente. En otras palabras: su victoria tiene que venir acompañada de tropiezos de ambos.

Mientras tanto, Norris llega como líder y con la opción más sencilla: con un podio en Abu Dabi asegura el título sin depender de los resultados de sus rivales. Incluso si acaba cuarto o quinto, podría ser campeón siempre que Verstappen no gane la carrera. Su enfoque ha sido evitar errores y mantener consistencia, una estrategia que le ha permitido llegar a esta última fecha con ventaja.

