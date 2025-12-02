En una final de infarto, el Cúcuta Deportivo escribió una de las páginas más emocionantes de su historia reciente. El ‘Motilón’ se consagró campeón del Torneo BetPlay II y aseguró su regreso a la primera división del fútbol colombiano, acompañando a Jaguares de Montería como los dos ascendidos del año.

La definición, dramática de principio a fin, se resolvió en los penales tras un empate lleno de tensión en los 90 minutos reglamentarios.

Andrea Guerrero celebró el triunfo del Cucúta por su ascenso a la A

La emoción por el ascenso también se sintió lejos del estadio. Una de las reacciones más comentadas fue la de Andrea Guerrero, periodista cucuteña y presidenta de Win Sports, quien compartió con sus seguidores el momento exacto en que el equipo aseguró su regreso a la A.

Desde su cuenta de Instagram, Guerrero publicó un video entre lágrimas, visiblemente conmovida por el triunfo del equipo de su tierra.

Así celebró Andrea Guerrero el ascenso del Cúcuta a la A pic.twitter.com/Sg8zRu1GH6 — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) December 2, 2025

“No tengo palabras como presidenta en este instante. No puedo dejar de lado la emoción. Más tarde les contaré, pero quiero felicitar al Real Cundinamarca. ¡Qué equipo, qué proceso, qué familia la que hace parte de este fútbol colombiano y lo engrandece! Lo del Cúcuta… gracias. Mi papá volvió a ver a su equipo en la A, de donde no debió irse nunca. Estoy viviendo uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Los quiero, cucuteños”, expresó entre lágrimas.

En su publicación añadió la frase: “Bienvenidos de regreso, doblemente glorioso”, celebrando así un ascenso que para muchos tiene un sabor especial debido a los años de dificultades administrativas y deportivas que vivió el club.

Más tarde, desde su cuenta de X (antes Twitter), la periodista escribió nuevamente con profundo sentimiento: “No tengo palabras para decirles cómo me siento. No podría escribir como presidenta en este momento. Por ahora solo agradeceré que mi papá, a sus 90 años, volvió a ver al Cúcuta donde pertenece: la A. Gracias @Cucutaoficial y a @RealCundi. Qué orgullo de rival, qué tremendo proceso el de la familia Baena. ¡Bienvenidos estos procesos en el FPC!”.

No tengo palabras para decirles cómo me siento, no tengo podría escribir como presidenta en este momento.

Por ahora solo agradeceré que mi papá a sus 90 años volvió a ver al Cúcuta donde pertenece: la A.

Gracias @Cucutaoficial y a @RealCundi que orgullo de rival, que tremendo… — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) December 2, 2025

Durante el partido, el Cúcuta logró ponerse en ventaja con un gol de Lucas Ríos, quien desató la ilusión en las tribunas y en toda la afición rojinegra. Sin embargo, Real Cundinamarca —equipo revelación del torneo— no tardó en reaccionar. Arney Rocha marcó el empate parcial, devolviendo la incertidumbre a un duelo marcado por el nerviosismo y las oportunidades desperdiciadas.

Ya en la tanda de penales, el Cúcuta logró imponerse 3-2 en una serie cardíaca que mantuvo en vilo a miles de aficionados. Cada cobro era un suspiro contenido y cada atajada, un grito de esperanza. Finalmente, el rojinegro selló una gesta histórica, regresando a la categoría en la que no debió dejar de estar.

