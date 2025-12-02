Este martes, dos de diciembre, sobre las 3:45 de la tarde se jugará el partido decisivo del segundo semestre del Torneo BetPlay, en el que se enfrentan Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca buscando un cupo en la repesca o el ascenso directo a la primera categoría del fútbol colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Noche de pánico previo a Jaguares vs. Cúcuta: hubo un muerto y aplazaron el partido)

Cabe recordar que hasta ahora ya hay un ascendido y es Jaguares, que fue campeón del primer semestre y también es el líder de la reclasificación, por lo que su cupo en la primera división ya está asegurado.

Sin embargo, el segundo es más complejo, porque depende del resultado de la final entre Cúcuta y Real Cundinamarca que puede mover la reclasificación.

Lee También

Cuentas de Cúcuta, Real Cundinamarca y Patriotas para subir a la A en Colombia

Ahora, Patriotas también está metido en la ecuación porque está bien ubicado en la reclasificación, por lo que hay tres equipos luchando por un cupo en la Liga BetPlay.

Si Cúcuta gana directamente esta noche y queda campeón, recordando que perdió el primer partido por 1-0, sube directamente a la primera división en Colombia.

Si Real Cundinamarca es el que levanta el trofeo (actualmente lleva la ventaja en el marcador) jugará la repesca contra Patriotas o Cúcuta Deportivo, dependiendo del resultado porque se puede mover la reclasificación.

Ahora, si hay empate en la serie y se define desde el punto penalti, el equipo que pierda todavía tendrá otra oportunidad en un repechaje. Ya no habrá una final anual, como antes; ahora todo se define solo con la final del segundo semestre y, si hace falta, con ese repechaje.

(Ver también: Hinchas desataron fuertes disturbios en partido del Cúcuta, que quedó eliminado en la B)

Cómo está la reclasificación del Torneo BetPlay

Vale la pena tener en cuenta que en la reclasificación del Torneo BetPlay, con el resultado del partido de ida, está así:

Equipo Puntos 1. Jaguares (c) 97 2. Patriotas 86 3. Cúcuta 83 4. Real Cundinamarca 79

Además, Cúcuta tiene mejor diferencia de gol que Patriotas, por lo que tiene una gran oportunidad de subir directamente a la primera división si queda campeón.

Este compromiso será a las 3:45 de la tarde y usted podrá seguir las emociones con Las Narratones de Pulzo Deportes.

* Pulzo.com se escribe con Z