Jaime Dinas, quien en la Copa América fue tendencia nacional e internacional por la incómoda entrevista que le hizo a James Rodríguez, ahora volvió a causar revuelo por una publicación que hizo sobre el club Atlético FC, que compite en el Torneo BetPlay.

El periodista vallecaucano expuso que el club mencionado es de “garaje” y que la dirigencia lo maneja como una “tienda de barrio”, incluso, revelando los sueldos del técnico y de los futbolistas.

Según Dinas, el entrenador de Atlético FC gana 3 millones de pesos mensuales, mientras que los jugadores una cifra cercana y muy pobre de 800.000 pesos.

“Atlético: ‘equipito’ de Garaje, con peor manejo que tienda de Barrio, salario de $ 3 millones para un DT y de $ 800.000 para jugadores. ¿Con eso pretenden ser competitivos? Esta ‘recocha’ es una deshonra para el fútbol y su dueño. NI siquiera vende la ficha, que es lo único de valor”, escribió.

Atlético: “equipito” de Garaje, con peor manejo que tienda de Barrio, salario de 3 millones para un DT y de $800.000 para jugadores, con eso pretenden ser competitivos ? Está “recocha” es una deshonra para el Futbol y su dueño NI siquiera vende la ficha, que es lo único de valor. pic.twitter.com/bRSvhANyZG — Jaime Dinas (@JaimeDinas) September 12, 2024

Quién es el presidente de Atlético FC

El presidente de Atlético FC es Gustavo Moreno y en estos días fue duramente criticado porque no cuenta con un departamento médico, ni siquiera para los partidos del Torneo BetPlay.

Jaime Dinas, en X, lo calificó como un “pseudo dirigente” que no invierte, no compite y no tiene interés en ascender.

Atlético FC perdió partido contra Real Cartagena por falta de cuerpo médico

Este miércoles, 12 de septiembre, el juego entre Real Cartagena y Atlético FC fue suspendido, ya que un jugador del conjunto vallecaucano necesitó atención médica y el club no tenía en el banco de suplentes al médico, que estaba inscrito en la planilla oficial.

El juego iba 1-0 a favor del conjunto que dirige Sebastián Viera y no se reanudó por la infracción cometida de Atlético FC. Se espera una fuerte sanción.

