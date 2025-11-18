Win Sports sigue en la búsqueda de tener nuevos contenidos, ampliar la oferta y buscar más campeonatos para cubrir, justamente con la idea de atraer nuevos suscriptores al canal y a sus plataformas digitales. Sin embargo, su nueva apuesta sí sorprendió a todos.

La presidenta del canal, Andrea Guerrero, habló con La República y aseguró que a partir de ahora tendrán una nueva opción de negocio que ha crecido bastante en los últimos años, el de las apuestas, las cuales se podrán hacer directamente desde su plataforma digital.

Esta es una noticia que sorprende bastante a los consumidores de este canal, ya que actualmente hay muchas casas de apuestas, pero esta sería una de las primeras que funcionaría directamente desde un medio de comunicación.

Además, sobre las apuestas digitales que se están adelantando, como esta alternativa, agregó que la idea es “tener mayor integración digital, nuevas plataformas, mejora en experiencia de usuario, interactividad y ampliación de servicios complementarios como Win Bet”.

Cuál es el objetivo de los nuevos torneos que transmite Win Sports

Ahora, para nadie es un secreto que Win Sports ha buscado la manera de atraer nuevos clientes por medio de mejor contenido, teniendo en cuenta que ha hecho inversiones gigantes para poder transmitir torneos internacionales de mucho calibre como el Mundial 2026, el Brasileirao, la Copa del Rey, la Copa de Italia, entre otros.

Ante esto, la periodista comentó: “Las adquisiciones buscan robustecer la parrilla con contenido ‘premium’ que aumenta la audiencia y sostiene el crecimiento de suscriptores. También posiciona a Win como una plataforma regional más competitiva”.

Por lo pronto, más allá de estas adquisiciones, el objetivo del canal sigue siendo claro: tener los derechos deportivos del fútbol profesional colombiano. Esta es una discusión que se sigue teniendo entre la Dimayor, pero desde Win Sports confían en seguir con esas transmisiones porque se consideran “la mejor propuesta, apoyada en su experiencia y producción”.

