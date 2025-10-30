La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció recientemente el embargo de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes de 25.000 personas que incumplieron el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana al no pagar las sanciones impuestas por diferentes infracciones.

El principal propósito de esta medida es recuperar el dinero adeudado por conductas como portar armas o elementos cortopunzantes, evadir el pago del pasaje en el transporte público, desacatar a la autoridad policial, y consumir o vender sustancias psicoactivas cerca de colegios o parques.

La campaña adelantada por la Secretaría Distrital, denominada “¡Ey! Si le debes a Bogotá, ponte al día”, busca no solo la recuperación de la cartera morosa, sino también concienciar a la ciudadanía para que evite reincidir en conductas reprochables.

¿Cómo ponerse al día con multas de convivencia en Bogotá y evitar embargos?

Los sancionados pueden programar una cita presencial, en este enlace, para la atención y solución en los puntos oficiales de la Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de firmar acuerdos de pago o cancelar, si se cuenta con los recursos.

Por otra parte, en caso de optar por la modalidad en línea, es posible solicitar el recibo de pago de multas a través del portal oficial www.haciendabogota.gov.co, en la sección “Nuestros canales”.

Posteriormente, el usuario debe ingresar al Formulario de peticiones y trámites y seleccionar la opción “Radicar”. Una vez allí, deberá elegir en el menú desplegable la categoría “Tipo de solicitud”, marcar “Proceso de cobro” y finalmente seleccionar “Solicitud de recibos de pago de obligaciones no tributarias”.

