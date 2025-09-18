Este jueves 18 de septiembre, el reconocido periodista deportivo Germán Andrés Paz sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de Win Sports, canal en el que se desempeñaba como corresponsal en la capital de Nariño.

Con más de 14 años de trayectoria en ese medio, Paz publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que informó su decisión y lanzó fuertes críticas sobre lo que considera un intento de censura a su trabajo periodístico.

En su mensaje, el comunicador escribió:

“Mi tiempo en Win ha terminado. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía detrás de una pantalla durante estos 14 años”, mencionó inicialmente.

Mi tiempo en Win ha terminado. Muchas gracias a todos Uds por su compañía detrás de una pantalla durante estos 14 años. El entregar mis opiniones personales sobre el rendimiento del Deportivo Pasto y accionar de la directiva terminó en que el cajonerito por no alinearme a sus… pic.twitter.com/y4pBx1egCE — Germán Andrés Paz (@germanandrespaz) September 18, 2025

Acto seguido, el comunicador dejó una inesperada frase con la que dio a entender que algunas críticas que lanzó en el canal sobre el equipo nariñense lo habrían afectado.

“El entregar mis opiniones personales sobre el rendimiento del Deportivo Pasto y accionar de la directiva terminó en que el cajonerito por no alinearme a sus deseos logre su objetivo. Igualmente, soy agradecido de todos por todos estos años en un canal de mucha importancia”, agregó Paz.

Por último, cerró con una contundente frase: “Repito: No a la censura en los medios de comunicación”.

Aunque el comunicador no mencionó nombres, se refirió a “el cajonerito” como la persona que habría impulsado su salida del canal después de sus opiniones sobre el rendimiento del Deportivo Pasto y las decisiones de la directiva del club.

Este señalamiento avivó el debate sobre la independencia de los periodistas deportivos en Colombia, especialmente cuando cubren equipos locales con fuerte influencia política y empresarial.

Germán Andrés Paz había ganado reconocimiento en Nariño y en todo el país por su cubrimiento del fútbol profesional colombiano, en especial del Deportivo Pasto. Su estilo directo y crítico le permitió construir una audiencia fiel durante más de una década.

Además de su trabajo en Win Sports, también ha participado en transmisiones radiales y espacios digitales deportivos.

Hasta el momento, Win Sports no ha emitido un comunicado oficial sobre la salida del corresponsal ni sobre las acusaciones de censura. Tampoco se conocen los detalles del reemplazo del periodista en la cobertura del club pastuso.

