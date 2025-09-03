Durante el partido entre Envigado F. C. y Millonarios por Copa Betplay, este 3 de septiembre, se vivió una situación adversa que obligó a detener el partido: se reportó la presencia de varias avispas que provocaron el susto entre jugadores, cuerpos técnicos y asistentes al Polideportivo Sur del municipio cercano a Medellín.

Sobre el minuto 54, y luego de una jugada, el encuentro entre paisas y bogotanos tuvo que detenerse por el incidente con los insectos. En la transmisión de Win Sports quedó el momento en el que los jugadores se tiraron sobre el terreno de juego para cubrirse de los bichos que volaban por todos lados.

Por su parte, Elkin Villa, el periodista de Win que estaba en planta baja del estadio donde se llevó a cabo el encuentro, narró cómo se vivió el percance. “Hay que protegerse, muchachos… Tengan precaución, hay muchos niños con sus padres en la tribuna, para que se protejan”, le respondió desde el estudio ‘Tato’ Sanint, encargado de narrar el juego en el canal deportivo.

Por su parte, Villa detalló que la presencia de abejas se originó por un panal ubicado en el arco norte de la cancha, que en ese momento estaba custodiado por Diego Novoa, arquero de Millonarios. Minutos después, el árbitro central ordenó la reanudación del encuentro.

Sin embargo, el duelo de octavos de final se volvió a detener minutos después porque las avispas se alborotaron nuevamente. Inclusive, la situación dejó a uno de los jugadores afectados: “A [Diego] Novoa lo picó una [avispa], incluso”, añadió el reportero de Win Sports.

Finalmente, el partido pudo retomar su normalidad y finalizó sobre las 5 de la tarde, con una victoria 1-0 del equipo local sobre Millonarios, en el partido de ida de la ronda ya mencionada. El partido de vuelta se jugará el próximo 16 de septiembre en Bogotá.

