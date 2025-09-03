Este miércoles, 3 de septiembre, Envigado recibió a Millonarios en su estadio para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, un compromiso que el cuadro local comenzó ganando y que supo defender muy bien.

Sin embargo, al minuto 54 del compromiso, el árbitro tuvo que parar el encuentro y todos los jugadores se tiraron al piso porque hubo un avistamiento de avispas, lo cual es peligroso.

Este fue el momento en el que el compromiso tuvo que ser detenido:

Afortunadamente, la situación pudo ser controlado y el partido continuó con normalidad, pues quedaba todavía gran parte del segundo tiempo y por calendario de Dimayor, no se podía correr más.

Qué hacer en caso de avistamiento de avispas

Un avistamiento de avispas puede generar preocupación, especialmente si ocurre en áreas urbanas o cerca de viviendas. Estos insectos, aunque cumplen un rol en el ecosistema al controlar plagas, pueden representar un riesgo debido a sus picaduras, que en algunos casos desencadenan reacciones alérgicas graves.

Ante la presencia de un nido o un grupo de avispas, es fundamental actuar con precaución y seguir una serie de pasos para garantizar la seguridad personal y colectiva.

En primer lugar, es crucial mantener la calma y evitar movimientos bruscos. Las avispas suelen atacar cuando se sienten amenazadas, por lo que agitar los brazos o intentar golpearlas puede provocar una reacción agresiva. Si se detecta un nido, lo mejor es alejarse lentamente sin perturbarlo. Los expertos recomiendan no intentar remover el nido por cuenta propia, ya que esto podría liberar a un gran número de avispas y aumentar el riesgo de picaduras.

En su lugar, se debe contactar a profesionales en control de plagas o a las autoridades locales, quienes cuentan con el equipo y la experiencia necesarios para manejar la situación de manera segura.

Si una persona es picada, debe lavar la zona afectada con agua y jabón para prevenir infecciones y aplicar hielo para reducir la hinchazón. En caso de síntomas graves, como dificultad para respirar, mareos o hinchazón extrema, es imprescindible buscar atención médica de inmediato, ya que podría tratarse de una reacción alérgica severa.

* Pulzo.com se escribe con Z