Este jueves, cuatro de septiembre, la Selección Colombia vuelve al ruedo para medirse contra Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este es un partido muy importante porque el combinado nacional hace rato no gana, se le acabaron los ahorros y ahora necesita de al menos un empate para clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Por eso mismo, Néstor Lorenzo convocó a 26 de los mejores jugadores del país para afrontar este reto, teniendo en cuenta que necesita calmar los ánimos y encontrar la clasificación lo antes posible.

Posible titular de la Selección Colombia

Ahora, Lorenzo tiene disponibles 24 de los 26 convocados, recordando que Daniel Muñoz y Kevin Castaño no podrán jugar por acumulación de amarillas.

Ante esto y teniendo en cuenta la rueda de prensa previa al compromiso, la titular de Colombia sería:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; John Córdoba.

Sin embargo, vale la pena destacar que esto queda por definirse, pues Lorenzo suele entregar la titular apenas unos minutos antes de iniciar el encuentro, el cual será a partir de las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Cómo va Colombia en la tabla de posiciones

Ahora, este encuentro es clave en las aspiraciones de clasificar al Mundial, ya que si bien para quedar fuera se tienen que presentar varios resultados poco probables, Colombia no puede depender de la suerte para llegar al torneo más importante del mundo.

Y es que cabe destacar que Colombia marcha así en la tabla de posiciones:

1. Argentina 35 2. Ecuador 25 3. Brasil 25 4. Uruguay 24 5. Paraguay 24 6. Colombia 22 7. Venezuela 18 8. Bolivia 17 9. Perú 12 10. Chile 10

Del grupo de 10 selecciones, Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificadas al Mundial, mientras que Chile y Perú ya no tienen chances matemáticas de avanzar.

