El presentador del noticiero Citytv reveló que, según registros oficiales, aparece como propietario de un vehículo que nunca compró y que le ha significado una millonaria deuda en impuestos.

Nieto contó que todo comenzó cuando empezó a recibir correos de la Gobernación del Valle del Cauca en los que le cobraban obligaciones tributarias de un carro. En un principio pensó que se trataba de un error administrativo o de un cruce de información, pero las notificaciones se repitieron año tras año.

La situación se complicó cuando, al solicitar un crédito, descubrió que estaba reportado en Datacrédito y que la Gobernación había ordenado el embargo de sus cuentas.

“Ahora estoy suplantado, hay un carro en Cali, dando vueltas por allí, supuestamente a mi nombre, con una deuda gigantesca de impuestos. Además de eso, estoy reportado y tengo mis cuentas embargadas”, relató el comunicador.

Johnatan Nieto fue suplantado en Cali

Según explicó, el vehículo es un Hyundai que sigue circulando en la capital del Valle, pese a que el periodista asegura no haber tenido relación alguna con su compra o uso.

Ante el panorama, Nieto interpuso una denuncia en la Fiscalía, que lleva más de un año en trámite. La entidad pidió a la Alcaldía de Cali adelantar las indagaciones correspondientes para establecer quién adquirió el vehículo y esclarecer los antecedentes del caso. Sin embargo, hasta este 17 de septiembre no ha recibido ninguna respuesta.

“Estoy en ascuas”, expresó el presentador, visiblemente preocupado por las consecuencias financieras y legales que enfrenta debido a la suplantación.

