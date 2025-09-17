El delantero Dayro Moreno, goleador histórico del fútbol profesional colombiano, celebró sus 40 años de edad con un regalo muy especial.

Y es que el reguetonero puertorriqueño Tito, el bambino, le envió un emotivo saludo, interpretando una versión personalizada de su icónica canción ‘Baila Morena’ en honor al futbolista.

Cabe recordar que el narrador Eduardo Luis fue quien asoció la canción de reguetón con los goles de Dayro Moreno, convirtiéndola en una referencia del fútbol colombiano.

(Vea también: Golazo colombiano en Champions: quién es Camilo Durán, joven figura ante Benfica de Richard Ríos)

Lee También

El gesto, que se viralizó en redes sociales, fue impulsado por el cantante Feid, también conocido como Ferxxo.

Feid le consiguió una felicitación de cumpleaños a Dayro Moreno con nada más y nada menos que con Tito El Bambino. JASJAJSAJSJ QUE CABRA, POR FAVOR 😭 pic.twitter.com/zzlPnxv1OG — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) September 17, 2025

A través de sus historias de Instagram, Feid expresó su admiración por Moreno, deseándole éxito en la temporada y contactando a Tito, el bambino, para unirse a la celebración.

En un video dedicado, Tito felicitó a Dayro y cantó el famoso coro adaptado por el narrador Eduardo Luis para los goles del atacante.

Además, añadió: “Dayro Moreno, que todo te salga bien en tu temporada en la Selección y esto es para ti con mucho cariño por parte del Ferxxo y Tito, el bambino,”.

La dedicatoria, que incluyó una versión especial de ‘Baila Morena’ con la letra: “Dayro Moreno, Dayro moreno, goles pa los nenes, goles pa las nenas. Dayro Moreno, Dayro moreno, dale a la bola que nos fuimo’ al garete…”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.