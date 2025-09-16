Este martes, 16 de septiembre, se vive una jornada de manifestaciones en Bogotá por cuenta del gremio de conductores. Sin embargo, las protestas no fueron ajenas al deporte, puesto que los hinchas de Millonarios aprovecharon la coyuntura para enviarles un fuerte mensaje a las directivas del club.

A través de su cuenta en X, el periodista Alejandro Pino Calad compartió un video en el que se ven las palabras que pintaron los aficionados del equipo ‘Embajador’ frente a las oficinas de Caracol Radio, es decir, en plena carrera Séptima.

“Serpa y Prisa se robaron a Millonarios. Joseph (Oughourlian) y Gustavo (Serpa), inviertan o vendan. Con Millonarios no se jode”, se lee en la corredor vial, uno de los más transitados de la capital del país.

Cabe resaltar que la protesta frente a Caracol Radio tiene un sentido y es que el medio de comunicación pertenece al Grupo Prisa, cuyo máximo accionista es el fondo de inversión Amber Capital, fundado por Joseph Ourghourlian.

Millonarios, por su parte, tiene a Amber Capital como su accionista mayoritario y Gustavo Serpa es su representante.

Minutos después, la cuenta en X @MillosDColombia subió un video en el que se ven a algunos trabajadores de limpieza tratando de quitar el mensaje que fue pintado por los fanáticos del club.

Muy efectivos porque ya mandaron gente para borrar el mensaje que está al frente de Caracol Radio pic.twitter.com/srqfzfW0dx — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) September 16, 2025

¿Por qué protestan los hinchas de Millonarios?

La molestia de los hinchas de Millonarios se debe a raíz de los malos resultados deportivos del club desde 2024. Los títulos que dejaron escapar, sumado a las salidas y malos manejos con algunos jugadores referentes, desató una seria inconformidad en los fanáticos del club, quienes se han manifestado en diferentes oportunidades.

El mal momento del ‘Embajador’ en el segundo semestre de 2025 fue la gota que derramó el vaso, sobre todo, por la mala contratación de refuerzos.

