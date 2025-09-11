Millonarios se volvió a meter en la conversación de la clasificatoria este miércoles, 10 de septiembre, luego de conseguir un triunfo clave sobre el Deportivo Pasto en un compromiso correspondiente al partido aplazado por la segunda fecha de la Liga BetPlay.

El resultado final fue 1-0 gracias al gol de Santiago Giordana, pero igual en los hinchas quedó un sabor agridulce porque a la victoria se le sumó el regreso de Leonardo Castro, pero también la lesión de Juan Carlos Pereira, quien estará varios meses fuera de las canchas por una ruptura del tendón de Aquiles.

Este fue el gol del partido:

🔵🔥⚽ ¡Triunfazo azul en El Campín! ¡Millonarios se hizo sentir en casa y le ganó 1-0 a Pasto con gol de Santiago Giordana y subió a la posición 11 en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/rlGjI2sfzF — Win Sports (@WinSportsTV) September 11, 2025

Sin embargo, hay que destacar que sobre el final del partido hubo mucha discusión, ya que cuando rondaba el minuto 90, Pasto tiró un centro largo que despejó el arquero Diego Novoa, pero el problema es que en su camino le pegó una patada al atacante rival, lo cual muchos consideraron que debió ser sancionado como penalti.

Esta es la jugada en cuestión:

¿Que pasó con Bismarks Santiago (Central), con Juan Pablo Alba (VAR) , Mauricio Mercado (AVAR) y Herminzul Calderon (Observador VAR)? ¿Que dice la regla 12? Se concederá un libre directo si, a juicio del árbitro, un jugador comete una de las siguientes faltas contra un… pic.twitter.com/dEnBUaPPJU — Sebastián Hurtado (@SebasHurtado93) September 11, 2025

De hecho, el técnico del Pasto, Camilo Ayala, salió muy molesto a la rueda de prensa, asegurando que no entiende por qué es tan difícil pitarle un penalti a Millonarios, aunque lo cierto es que los jueces ni siquiera lo revisaron.

Ante esto, el analista arbitral José Borda aseguró que esta jugada sí debió ser revisada, ya que ameritaba pena máxima y expulsión al guardameta de Millonarios.

ERA PENAL Y ROJA

En Millonarios vs Pasto el árbitro Santiago y el VAR no dieron como penal esta violenta falta de Novoa a Caicedo del Pasto, además del penal era Roja para el portero embajador. Esta acción ya la habían sancionado al portero Asprilla de Santa Fe a Merheg pic.twitter.com/sv9z9JgJlX — Jose Borda (@Borda_analista) September 11, 2025

Novoa, por su parte, se defendió asegurando que hizo su trabajo, es decir, salir a despejar el balón, sin ninguna intención de golpear al atacante rival.

Cómo quedó Millonarios en la tabla de posiciones

Lo cierto es que esta fue una victoria muy importante para Millonarios, ya que después de sus primeras jornadas tan complicadas, actualmente marcha once con 11 puntos, a solo dos del octavo que es Independiente Santa Fe.

