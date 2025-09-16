La aparición de varios videos en redes sociales habría puesto nuevamente a Dayro Moreno en el centro de la atención, aunque esta vez no por sus logros en el fútbol, sino por una posible controversia familiar.

Según las publicaciones, una joven llamada Natalia Moreno habría afirmado ser su hija, lo que desató un debate entre seguidores y detractores del delantero colombiano.

¿Quién es Natalia Moreno, supuesta hija de Dayro Moreno?

Natalia Moreno, identificada en plataformas como X y TikTok, habría compartido imágenes antiguas en las que aparece junto al futbolista, supuestamente para demostrar su cercanía con él. En sus publicaciones, habría expresado que Dayro Moreno la habría abandonado y negado su existencia, lo que habría causado una ola de reacciones en redes sociales.

En una de sus publicaciones en X, Natalia habría escrito:

“Él sabe que soy su hija, pero nunca estuvo para mí ni en mi infancia ni en mi adolescencia. Mi papá Dayro Moreno fue el primer hombre que me falló”.

Mientras que en TikTok habría comentado:

“Sigo viva, pero una parte de mí se murió el día que me di cuenta de que mi papá me negó en una entrevista y la gente solo me preguntaba el porqué y aun así mi corazón decía que todo era mentiras”.

La carrera de Dayro Moreno y su relación familiar

A lo largo de su trayectoria, Dayro Moreno habría manifestado en varias ocasiones que sus dos hijas, Salomé y Shantal, representan su mayor motivación fuera de las canchas. Aunque suele resguardar su vida privada, en redes sociales habría compartido momentos familiares que muestran la importancia de sus hijas en su día a día.

¿Qué ha dicho Dayro Moreno?

Hasta el momento, Dayro Moreno no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre las afirmaciones de Natalia. Mientras tanto, los usuarios en redes habrían comentado:

“Excelente jugador, pero si es verdad que su primera hija nació en Chicoral cuando él era adolescente, tal vez su inmadurez en ese tiempo no le permitió asumir la responsabilidad afectiva con la niña”, “creo que ya va siendo hora de que se sincere con esa situación”, “Natalia Moreno traicionera, su papá no la quiere”, “tú solo pídele a Dios mucha sanidad interior, vale”.

La supuesta hija de Dayro Moreno, Natalia, habría sido la principal fuente de estas declaraciones, por ahora se mantiene en el supuesto. Hasta ahora, la controversia sigue activa en redes sociales, causando debate sobre la vida privada de los deportistas y cómo los seguidores perciben sus acciones fuera de la cancha.

Aunque la situación no ha sido confirmada oficialmente, las publicaciones de Natalia Moreno han hecho que este tema vuelva a estar en el foco mediático, despertando la curiosidad y las especulaciones sobre la vida personal del reconocido delantero colombiano

